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高雄吉伊卡哇提燈太夯 寒風中苦等8小時只為兩盞提燈
高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇」帶來旋風，市府在寒假前發送國小以下學童提燈，引發網路轉賣熱潮，價格炒到上千元之多，遭質疑「提燈之亂」。市府觀光局今明兩天在高雄旅運中心旁發送免費提燈，現場滿滿人潮，還有學生帶書本消磨時間，遊客說「真的太喜歡吉伊卡哇，希望能帶回家收藏」。
日本人氣IP吉伊卡哇三隻小可愛進駐愛河灣，觀光局統計，1月25日開幕至今，已吸引386萬遊客來高雄一睹風采。配合元宵節到來，觀光局今天（2月8日）及明天（2月9）下午4點起在18號碼頭發送小提燈，多位高雄市議員也在服務處發提燈，很快被領光。
今早8點起，高雄旅運中心旁空地陸續湧入領提燈人潮，中午過後，廣場已經擠滿排隊人潮。不僅吸引高雄市民排隊，更有彰化、嘉義等外縣市粉絲專程來高雄領提燈。
彰化楊姓一家人下午1 點半開始排隊，因擔心等待時間過長，楊小妹還帶書來看。她說，這樣比較不會無聊，真的很希望帶吉伊卡哇提燈回家。
觀光局表示，今天大約會發送7500個提燈，明天下午1點30分將辦遊港活動，吉伊卡哇與主題渡輪、遊艇及重帆一起遊港，預計行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，歡迎民眾一起來欣賞小可愛出遊的難得畫面。
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