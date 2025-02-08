搶客家選票？陳其邁辦客家古禮祈福 4位市長參選人全到
高雄市客家人口破40萬，高雄市長陳其邁今率團隊舉辦客家傳統祭儀祈福新春，遵循古禮行「三獻禮」，除了在地客家團體代表，4名欲參選市長初選的民進黨立委許智傑、賴瑞隆、林岱樺和邱議瑩均出席，邱議瑩全程用客家語致詞，另外3人也都有說些客家話，均表示全力爭取中央客家預算，將高雄打造成多元文化城市。
林岱樺率先到活動現場新客家文化園區，逐一和客家鄉親問候拜票，她說自己雖然不是客家人，但高雄近年不斷發展多元文化，中央、地方扶持下，現在到原鄉、客家村都能用族群語言向大家問候；邱議瑩也帶著團隊、看板到現場向民眾拜年，她說8席立委會在立法院爭取客家預算，絕對支持客家文化發展。
許智傑稱自己是「客家人好朋友」，雖然不會很會講客家話，但自己持續學習，甚至在現場現場一段客家歌，獲得民眾掌聲，他說已在立法院提案力客家基本法，全力造福客家人最多的鳳山、三民區；賴瑞隆則說最近立法院的亂象很嚴重，總統已邀集五院協調，希望預算能重新審議。
陳其邁表示，中央經費支持下，高雄市客語認證合格獎勵金提高，市府全力打造客語環境，先前立法院審理預算時，有針對客籍歌手表演、客家表演文化保存的預算刪減，讓他很擔心，希望說立法院能夠考量整體臺灣多元文化發展，對於像大港開唱等不同文化、更多元的表演型態做保障。
高市客委會表示，市府「美濃文化生態散步策」已竣工，以美濃客運站為出發點，結合湧泉特色、客家文化，建置一條南北向散步路徑串聯至美濃文創中心，讓遊客下車後可舒適散步至老街，「盤花公園」也爭取中央7千萬元經費，綠化改造三民一號公園，廣植客家庭院常見的植物及代表花卉「客家九香」，預計9月底前完工。
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