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獨／曾出書解密槍殺阿扁的兩顆子彈 高雄六連霸議員將交棒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員陳明澤近年積極培養女兒陳琳潔接棒，常帶女兒一起跑行程。圖／取自陳明澤臉書
高雄市議員陳明澤近年積極培養女兒陳琳潔接棒，常帶女兒一起跑行程。圖／取自陳明澤臉書

高雄六連霸議員陳明澤是資深民進黨員，曾捲入著名的「319總統槍擊案」，事後出書駁斥外界質疑槍擊案造假。陳明澤說，從政至今逾20年，年輕人需要機會，他下屆不再參選爭取七連霸，擁有台美雙會計師執照的女兒陳琳潔很優秀，下月將辦感恩餐會公開推薦，希望交棒女兒延續服務。

62歲陳明澤曾任高雄縣第15、16屆議員、民進黨高雄縣黨部主委，縣市合併後又擔任第1至4屆市議員，因個性海派、交遊廣泛，連任六屆議員未中斷。

2004年總統大選前一天發生319槍擊案，當時前總統陳水扁在高雄的最後一站就是安排高縣議員陳明澤湖內區住家兼服務處。當天中午阿扁總統在服務處用餐，之後轉往台南，掃街車隊在台南市金華路遭人槍擊，陳明澤服務處被列為重點調查範圍。

槍擊案讓陳明澤一夕爆紅，也有人質疑陳水扁可能在陳明澤住家偽造槍傷。槍擊案發生7個月後，陳明澤出版「誰槍擊了台灣總統？319槍擊案發生前的關鍵100分鐘解密」一書，全書4萬多字，逐一反駁外界質疑。

陳明澤的三名子女都很優秀，小兒子就讀醫學院，女兒陳琳潔畢業於英國倫敦名校，擁有台美雙會計師執照。近年陳明澤常帶著陳琳潔服務選民，且鼓勵她參選民進黨全國黨代表，積極參與公共事務。

陳明澤說，他參政超過20年，頭髮都白了，民進黨需要年輕新血，女兒很優秀且對公共事務有興趣，下月7日將辦感恩茶會，正式介紹女兒給大家認識，希望女兒參選下屆高雄市議員，繼續服務茄萣、湖內、路竹、阿蓮及田寮鄉親。

高雄市議員陳明澤女兒陳琳潔（左一）常幫父親跑行程，圖為大年初八前往阿蓮區薦善堂，陪同市長陳其邁及立委林岱樺祈求國泰民安。圖／林岱樺服務處提供
高雄市議員陳明澤女兒陳琳潔（左一）常幫父親跑行程，圖為大年初八前往阿蓮區薦善堂，陪同市長陳其邁及立委林岱樺祈求國泰民安。圖／林岱樺服務處提供

319槍擊案 議員

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