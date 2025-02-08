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高市公托無夜托服務 議員籲試辦

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄服務業人口多，但多數托嬰中心含自費延時僅收托至晚上8點，許多從事服務業的父母無法配合接送，致全市收托率不到2成，社會局去年首創小夜型定點居家托育服務，收托時間延至晚上10點，僅能收托4人，議員認為台北市已在公托試辦夜托服務，高雄也應跟進，解決父母需求。

高市社會局表示，高市公托機構空間受限法規，尚無法增加小夜型收托服務，且小夜型托育人員難尋，社會局將先以小夜型定點居家托育，另媒合具彈性的居家式托育服務，滿足不同行業民眾的夜間送托需求。

高市立案托嬰中心目前收托率達80.3%，各托嬰中心可與家長簽約延時收托和收費，全市日間公托時間為早上7點半至晚上6點，延時托育按次提供，最晚至晚上8點，延托費用第1小時依基本時薪計算，第2小時為基本時薪乘1.34倍，私立托嬰中心晚上6點後的延時托育費，100元至400元不等。

「托嬰最麻煩就是上班時間沒辦法配合接送」一名服務業家長說，先前有民調顯示，公托收托時間改為上午10點半到晚上10點，有6成家長更願意送托。服務業工作時間特殊，若平價公托中心能調整送托時間，更多父母就能放心工作。

高市議員許采蓁說，高雄服務業人口非常多，高雄市公托應提供不同形式的托育服務，滿足不同行業需求。以台北來說，北市前年底配合百貨業上班時間，率先調整公托時段為上午10點30分至晚上10點，高雄也可先選定一所公托試辦，效果好再擴大辦理。

社會局自去年5月運用前金社宅空間開辦「小夜型定點居家托育服務」，媒合合格居家托育人員，提供「朝十晚九」托育服務，最晚可延托至晚上10點半，目前已收托3人，尚有1個收托名額，採月托方式計費，每名嬰幼收費1萬6800元，延長托育則每小時收費183元。

托嬰 托育

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