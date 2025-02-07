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金門全中運選手16人達標創新高 力拚20名參賽

中央社／ 金門7日電

金門田徑運動委員會總幹事林偉倫今天指出，114年全中運金門截至目前有16名選手達標，創歷年新高。教練團估計至3月中報名截止前，應有約20名選手可望參賽。

民國114年全國中等學校運動會4月將在台南登場，全國小學田徑錦標賽於5月在金門舉辦，2項賽事金門近80名田徑選手、約20名教練自寒假第1天就齊聚在金門高中寒訓，將一路集訓到賽事結束。金門體育會田徑運動委員會主委蔡其雍今天下午到現場慰問選手。

蔡其雍表示，感謝金門縣教育處在集訓上給予經費支援，讓訓練營順利進行，近年因地區專任教練進場及基層體育教師的共同努力，運動成績逐年進步，勉勵所有選手不論在台灣或金門賽事都能突破自我，再創佳績。

林偉倫說，全中運將在4月舉辦，截至目前金門國高中共有5所學校16名選手達標，創歷年新高，教練團估計至3月中報名截止前應有約20名選手可望參賽，其中烈嶼國中林于辛等2名中長跑好手有機會為金門爭金奪銀，相當令人期待。

金門田徑運動委員會也透過新聞稿表示，全國小學田徑錦標賽將於5月在金門舉辦，往年礙於赴台參賽經費限制，1個項目都只派1名選手，今年因在金門舉辦賽事，省去高額的差旅費用後，每個項目都將派3名選手出賽。

金門田徑運動委員會指出，今年金門酒廠對基層運動選手輔導培訓經費，從去年新台幣300萬元提高到500萬元，也有「拔尖計畫」鼓勵優秀選手經費提撥200萬元，共700萬元支持金門縣體育選手訓練，盼能整合學校、教練、家長、政府及地方企業共同關注運動選手。

教練 運動 金門

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