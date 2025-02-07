波蘭駐台代表拜訪屏東 推動雙方文化、產業合作

波蘭台北辦事處長高則叡今天拜訪屏東縣政府，與縣長周春米就能源、科技、農業等多個領域討論交流。周春米表示，未來將辦波蘭週，推動雙方更多文化與產業合作。

周春米表示，2018年擔任立委期間曾到訪波蘭，對產業、文學、電影及民主轉型留下深刻印象，尤其波蘭在農業與能源轉型方面發展方向與屏東高度契合，近年屏東在綠色能源發展、農業創新及高科技產業升級方面取得顯著成果，已成為全台首座實現100%民生綠電縣市，期望未來透過舉辦波蘭週系列活動，促進雙向交流與合作。

周春米指出，屏東作為農業大縣，近期也發展高科技產業，其中屏東在地企業銘榮元公司為亞洲地區壓力容器大型專業製造廠之一，提供煉油、石化、鋼鐵、能源等產業需用設備，除獲得多項國際認證，更計畫赴波蘭投資設廠，顯見台波產業合作強大潛力，也為未來雙方經濟與技術合作注入強大動能。

高則叡（Cyryl Jacek Kozaczewski）表示，首次到訪屏東，對於在地農業、工業、文化以及產業發展感到驚艷。未來波蘭除將與高雄、台南簽訂合作關係外，更希望能與農業大縣屏東展開更多合作，期待透過交流，進一步促成雙方簽署姊妹市，完整串聯南、高、屏3座城市，增加國際可見度。

高則叡說，波蘭在歐洲是發展迅速的國家，台灣也是如此，因此雙方在文化活動及其他領域合作潛力無限，未來屏東舉辦波蘭週系列活動，屆時將邀請波蘭在地鋼琴家、爵士音樂家及相關農業產品參與，藉此促進兩地深度合作，讓交流成果更加全面綻放。

屏東縣傳播暨國際事務處新聞稿表示，此次會議不僅顯出兩地在可再生能源技術、政策推動及市場發展等方面高度契合，也加深台波兩地合作意向；台波經貿關係穩定發展，台灣是波蘭在亞洲的第7大貿易夥伴，雙方貿易往來涵蓋電子、化工及食品等領域，顯示出雙方在貿易上的互補性與合作潛力。

傳播處提及，縣府期待與波蘭在智慧科技、AI應用、太空科技等領域展開深入合作，使雙方產業競爭力更加提升。