116年完工...金門首案社會住宅動土 225戶「只租不賣」

金門縣首座社會住宅「金湖安居」今天舉行動土典禮，預計興建地上9層、地下2層，共225戶的社會住宅，116年竣工，總工程經費約15億960萬元，由中央全額投資興建。本案不僅是金門縣的首例社宅，同時也是全國第103處動土的社會住宅，象徵著金門在居住正義上的重大進展。

動土儀式於今天下午14點多在金湖鎮尚義區段舉行，內政部國土管理署署長吳欣修、國家住都中心執行長柯茂榮、立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣長陳福海、金門縣議會副議長歐陽儀雄等人以及多位地方代表皆親臨現場，共同見證這歷史性的一刻。

據了解，「金湖安居」計畫曾因財政考量一度停擺，但在立委陳玉珍與縣長陳福海的持續爭取下，國家住都中心特別組成專案小組赴金門實地考察，最終拍板定案，並順利完成招標程序，使得這項計畫得以正式啟動。

「金湖安居」基地鄰近經武路與環島南路三段路口，周圍有開瑄國小、尚義環保公園、風獅爺商店街及產遊博覽園區，距離金門機場僅需5分鐘車程，生活機能完善，交通便利。

本案由中央全額出資約15.096億元，金門縣政府則負責提供土地，採取「只租不售」的模式，以確保長期供應可負擔的出租住宅，特別是針對小家庭、青年學子及離島就業者，讓更多在地居民能夠安心落腳。

國土管理署署長吳欣修表示，金湖安居的推動，展現出中央與地方的良好合作，未來將提供穩定的居住環境，讓外地來工作的人及金門大學畢業的學生，都能在金門安居樂業。他也強調，本案的設計與施工標準完全比照台灣本島，內政部將持續提供高品質的社會住宅，改善居住環境。

國家住都中心執行長柯茂榮指出，「金湖安居」的規劃與金門縣政府施政理念契合，特別設置青創空間、日照中心及社區式長照團體家屋，以照顧青年與長輩，並減輕年輕人的照顧負擔。

金門縣長陳福海則表示，「金湖安居」不僅提供居住空間，更希望提升當地生活機能，未來將規劃開放式公園，供周邊居民共享，並增設托嬰中心、幼兒園及長照服務，讓年輕家庭與長者都能獲得完善的生活支援。他也打趣地說，目前只有金湖有，希望國家住都中心未來也能在其他4鄉鎮興建社宅，讓縣民有更多居住選擇。

立委陳玉珍表示，「金湖安居」不僅是金門首例社宅，更是符合綠建築標準的住宅，且採用模組化衛浴設備，設計規劃十分完善。她期待未來能在金門興建更多社宅，讓更多民眾受惠。