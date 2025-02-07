屏東客庄佳冬鄉新丁新枝祭 結合獨立書店書展

屏東縣佳冬客庄傳統新丁新枝祭9日登場，為新生兒祈福，今天六根村三山國王廟已搭建好儀式場所福廠；今年還有獨立書店書展「屏日曬書祭」進駐，帶來全新文化體驗。

屏東客庄佳冬每年農曆正月12日拜新丁、新枝，今天六根村三山國王廟開始搭建儀式場所福廠，在地方耆老帶領下，將充滿歷史的木製部件194件依編號組裝。搭建期間還有佳冬鄉立幼兒園師生前往觀賞、傳承客家文化。

佳冬鄉六根村三山國王廟總幹事楊永和接受媒體訪問表示，福廠從1878年至今有147年歷史，是全台唯一僅存木造福廠，特色為不用釘子、全用榫接，目前正申請登錄無形文化資產，希望能永續留存。

楊永和指出，以往農業社會重視男性，習俗上過完年舉行拜新丁祭典，有新生男丁家庭會將孩子帶來，祈求伯公保佑順利成長。近年因生育率降低，且倡導男女平等，因此名稱改為新丁新枝祭，以新枝表女性。

三山國王廟將於8日請伯公、辦作福晚會，9日新丁新枝祭為新生兒掛戴紅包。今年由屏東獨立書店共同發起的創新書市「屏日曬書祭」，也將首度與新丁新枝祭結合，於8、9兩日在三山國王廟旁詩人步道登場。

「屏日曬書祭」主辦單位表示，佳冬鄉六根庄是以「活的博物館」聞名，蕭家古厝、楊氏宗祠、步月樓、張家商樓等古蹟一字排開，在這樣的聚落間逛書展，堪稱最美文化體驗。

「屏日曬書祭」參與在地書店包含「繫。本屋」、永勝5號、小沐屋工作室、「小陽。日栽書屋」、艸魚禾堂、「在，繁華阿嬤家」、紅氣球書屋、幼稚園小書房有機書店、咖必冊店、七木人文空間書房等；外縣市書店及出版社則有日榮本屋、大河壩小書店、地下書房、唐山書店、新經典文化及四也文化出版公司。

書市時間為8、9日下午2時30分至晚間8時30分，除了書市集外，還有唸歌團、氣球藝人等表演，同時安排作家短講，包含客委會客家文化發展中心研究員邱秀英、李萍、戴正倫及作家巴代、陳凱琳、朱宥勳等。