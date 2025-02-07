金門首創青年自建住宅土地承購 140名中籤竟有34人放棄

金門縣首件社會住宅「金湖安居」今天正式動土，不少人也關心起縣長陳福海首創的「青年自建住宅」政策，據了解，目前進入選地階段，140名正取者已有106人完成選地，金沙區與烈嶼區的土地已全數選完，剩餘土地仍可供選擇。據了解，有34名正取者選擇放棄資格，主要原因為地點太偏遠或心儀區域都被選走。

金門縣青年自建住宅在去年的11月16日舉辦選地順序抽籤，由陳福海親自主持，共有195人符合資格，抽出140個名額，與55個備取，經過長達數月的作業，目前金沙區30筆土地、烈嶼區18筆土地都已全數選完；而金湖A區，目前40筆土地僅26人選走、金湖B區則是52筆土地僅32人選走。

針對正取者放棄後的遞補作業，縣府公告將於2月11日與2月14日進行兩梯次備取者選地，第1梯次2月11日將由正取141-157號與備取1-17號選地，第2梯次2月14日則由正取158-174號與備取18-34號選地，選地地點均在金門縣政府多媒體簡報室，報到時間為上午9點30分，10點正式開始。

據了解，許多中籤者選擇放棄，主要是這些地點都太偏僻、又沒地緣關係，也有人是因為選不到心儀的土地而放棄；甚至有人說，當初只是抱這「登記試試看」，沒想到竟會中籤，所以就放棄。

由於金門建築業目前普遍面臨缺工、缺料問題，雖然縣府預估2年內將有多戶會動工，但何時能真正完工仍無法確定。為鼓勵青年加快建設步調，縣府推出「半年內申請建照，補助10萬元」的優惠政策，希望能提高建設動能，加速首批住宅落成。