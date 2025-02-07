金門首案社宅工程動土 225戶估116年竣工

金門首案社宅「金湖安居」今天舉行動土典禮，共規劃225戶，預計民國116年竣工；國家住都中心執行長柯茂榮說，此案社宅也包含日照中心、青年創業空間等，可照顧到更多族群。

國家住宅及都市更新中心今天舉辦「金湖安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，內政部國土管理署長吳欣修、國家住都中心執行長柯茂榮、金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍出席。

柯茂榮表示，感謝金門縣政府提供土地興建社會住宅，「金湖安居」包含日照中心、青年創業空間等，可以照顧到更多族群；國家住都中心任務除包含政府直接興建社會住宅，也負責後續管理，盼此次工程能管理好品質，「讓居住的金門縣民都能覺得這是很好的社區」。

陳福海說，不論從國家或地方角度，都應該面對居住正義及弱勢照顧，這塊土地原規劃作青年住宅使用，後來轉作社會住宅建設，盼中央與金門合作建構更優質的地方建設。

國家住都中心新聞稿表示，「金湖安居」是金門首處社會住宅，規劃興建地上9層、地下2層共225戶，總工程經費約新台幣15億960萬元，由中央全額投資興建，預計116年竣工。

國家住都中心資料，「金湖安居」位在大金門中心，往來各商圈及金門大學都十分便利，有顯著租屋需求；此案由國家住都中心向金門縣政府租借土地，興建只租不售社會住宅，以期照顧更多在地小家庭及就學就業青年，提供安心、可負擔居住選擇。