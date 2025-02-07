元宵將至 澎湖發放小花蛇提燈索取一空

元宵節將至，澎湖縣政府今天發放2000組可愛的「小花蛇」紙雕提燈，不到30分鐘就被索取一空。澎湖稅務局8日起也將推出「稅稅有餘猜謎拿好禮」活動，增添熱鬧氣氛。

澎湖縣長陳光復、秘書長楊書舜與民政處長許啟川等人，今天分別在縣府前廣場兩側發放「小花蛇」紙雕提燈，民眾與市區幼兒園的小朋友們一早就來排隊，縣府前廣場上排滿人潮，每人限領取1組，不到30分鐘即被索取一空，孩童們開心地拿著小提燈與陳光復等人合影。

陳光復指出，元宵節素有「小過年」之稱，澎湖的元宵「西乞龜」更具獨特文化魅力，縣內各大小宮廟都推出不同特色的乞龜活動，深受民眾喜愛，元宵期間前往各廟宇，共同感受澎湖元宵的熱鬧氛圍，體驗傳統文化底蘊。

澎湖縣政府表示，今年是乙巳蛇年，為增添元宵節慶氣氛，縣府準備了2000組造型立體、繽紛可愛的「小花蛇」紙雕提燈，並融入寓意「財富聚集」的存錢設計，民眾可將硬幣投入蛇嘴，錢財會匯聚到蛇身中央，如同聚寶盆般象徵財運與福氣滾滾來。

縣府於元宵節期間，也規劃「2025 like澎湖嶼龜同行」元宵乞龜集章活動，民眾在12日至14日期間，前往縣內24間指定廟宇參與集章，只要蒐集7家不同廟宇的印章，即可參加摸彩。

澎湖縣政府稅務局則自8日至11日舉辦「小龍呈祥平安幸福～稅稅有餘猜謎拿好禮」租稅宣導活動，在局內猜謎區答對謎題者，可取下謎題到服務中心獲得小花蛇紙雕小提燈及小禮品等，每人僅限答對1次，數量有限，送完為止。