「金門將軍學校」一書出版 記錄戰地教育珍貴史實

金門7所「將軍學校」的建校歷程正式留名史冊！由金門縣文化局委託金門縣鄉土文化建設促進會執行的「金門將軍學校—將軍建校紀實」正式出版，完整記錄了金門戰地時期的教育發展，該書由媒體人陳永富負責訪談與撰述，透過口述歷史還原當年「將軍建校」的珍貴故事。

金門戰地教育的推手是胡璉將軍，他曾兩度擔任金門防衛司令官，於民國40年推動「一村一校」政策，奠定金門教育基礎。同年7月，金門中學由金中、金東中學合併而成，為金門教育發展邁出重要一步。

民國47年，胡璉指示軍方建設柏村、多年、安瀾、開瑄四所國民學校，並以當時督導建校的郝柏村、王多年、馬安瀾、雷開瑄等將軍的名字命名，成為戰地興學的重要里程碑。隨後，又陸續興建卓環、愛華（已廢校）、述美國小，合稱「金門將軍學校」。

然而，這些學校甫建成即遭遇八二三砲戰的砲火摧殘，校舍嚴重受損，戰後經修復才正式遷入使用。儘管戰火無情，這些學校仍堅持辦學，培育無數人才，為金門教育發展奠定堅實基礎。

「金門將軍學校」透過訪談柏村、多年、安瀾、開瑄、卓環、愛華、述美等校的前幾屆師生，還原當時的學習環境與歷史記憶。受訪者包括郝龍斌、陳昆乾、陳為學、許雪芳、黃振良、林馬騰、楊永福等相關教育界人士，以及鄭瑞堅、王建華、張孟剛等3位將軍，他們的口述內容為戰地教育留下珍貴的史料。

胡璉將軍生前曾向隨身的憲兵組組長王旭科表示：「我兩度在金門，沒什麼貢獻，僅此心光明，無愧於天地！」並於民國42年（1953年）在太武山下建造「無愧亭」，以此明志。

曾任金門莒光、中正國小校長的陳昆乾推崇胡璉的貢獻，認為「如果沒有胡璉將軍普倡教育，就沒有今天教育昌盛、人才輩出的金門。」胡璉身為一名軍人，千里迢迢來到戰地金門，以司令官的高度一呼百應，大力推動教育建設，造福後人，影響深遠。

陳昆乾也是本書的受訪人之一，除提供自身就讀金門首間軍建太武小學的經驗，也口述60多年前任教柏村、愛華兩所將軍學校的珍貴歷史。遺憾的是，他於2023年6月29日辭世，未能親見新書出版。陳永富特別以此書緬懷，感念其對金門教育的貢獻。