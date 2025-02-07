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「關聖帝君有指示」 牛肉麵店結合命理助失業、轉業者創業

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
帝君國際有限公司負責人張耀居士表示，道品牛肉店採複合式經營，將協助有志餐飲服務業的失業、轉業者開店。記者王昭月／攝影
帝君國際有限公司負責人張耀居士表示，道品牛肉店採複合式經營，將協助有志餐飲服務業的失業、轉業者開店。記者王昭月／攝影

創設道善法門的帝君國際有限公司，新近首創結合命理與餐飲的「道品牛肉麵」店，負責人張耀表示，開設複合式牛肉麵店是奉關聖帝君聖示，將協助有志餐飲服務業的失業、轉業者開店，助他們開創新的人生。

帝君國際有限公司旗下道善法門與道品牛肉麵，近期將在南北舉辦雙品牌創業說明會，高雄場2月10日、11日下午6點在三民區建國二路281號高雄旗艦店登場，盼帶動心靈與美食合一，創造多元收益。

張耀表示，公司在關聖帝君感召下設立道善法門、創立道品牛肉麵，並奉聖示要協助有志餐飲服務業的失業、轉業者成功開店。營業空間內既有命理服務，也能享用五星級美味佳餚，提供自助助人的創業契機，是修行與善行的延伸。

創業說明會將分享如何將道善法門的智慧融入事業經營，並傳授創業心法，實踐助人、度人的理念。同時有榮獲台北國際牛肉麵節獎項的道品牛肉麵試吃，免費籤詩指引，在金蛇年開春為民眾帶來智慧啟示。

帝君國際有限公司2009年創立，旗下道善法門主要敬奉南天文衡聖帝關聖帝君(關公)，提供卜卦算命等服務。

「道品牛肉麵」結合命理服務與餐飲，將協助有志從事餐飲事業的失業或轉業者，成功開店。記者王昭月／攝影
「道品牛肉麵」結合命理服務與餐飲，將協助有志從事餐飲事業的失業或轉業者，成功開店。記者王昭月／攝影

創業 失業

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