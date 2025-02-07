「美濃字紙祭」僅12童參與 地方憂傳承

大年初九天公生也是高雄市無形文化資產「美濃字紙祭」舉辦日，送聖蹟隊伍昨在客家八音演奏中將字紙灰送至美濃舊橋倒入溪流，將對文字的崇敬心情上達天聽，不過活動僅1所小學12人參與，地方憂心不利文化傳承。

美濃區長謝鶴琳說，今年共編列100萬元辦系列活動，字紙祭外，2月16日舉辦文字闖關、語文競賽及戲劇展演，活動不只一項。公所已盡力爭取資源舉辦活動，學生因放寒假，參與度較低。

客家文史專家張二文表示，敬字惜紙、過化存神儀式是地方重要習俗，從遺留的老照片得知，早年參與的地方人士很多，對學生而言，字紙祭可能略為枯燥，若活動能集中勿分散，搭配趣味的設計，應能提高參與度。

美濃廣善堂於1920年成立聖蹟會，字紙祭活動傳承逾百年，也曾列為客庄12大節慶之一，歷年多在農曆正月初九舉辦，目前地方尚有30座敬字亭。

昨早聖蹟會成員身著傳統藍衫高舉「恭送聖蹟」、「敬字惜紙」等告示牌，客家婦女肩扛廢紙簍、字紙灰，會同美濃區長謝鶴琳、農會總幹事鍾清輝等人遊街，隊伍內還有十餘名國小學生及家長，送聖蹟隊伍抵達美濃舊橋，祭祀者取出紙灰注入美濃溪，表達敬字惜紙的誠意。