高雄高球場公安不合格 遭封館

經營逾60年的高雄高爾夫球場與高雄市府有租約糾紛，並涉違法使用農藥於去年遭收回土地，但仍持續開放會員打球，工務局近日封鎖場館強制斷水斷電，引起球友抱怨。市府指此案仍在訴訟，但球場建物未依建築法按期進行公安申報，必須依規處理。

工務局表示，高雄球場含大廳會館、餐廳及盥洗室等多棟建物未依法進行公安申報，建管處去年10月、12月三度開罰要求停止使用，球場仍持續營業，因此本月5日強制中斷水電，張貼「不合格場所」公告。但球場指去年12月底已提出耐震申報，遭評定不合格，市府要求90天內改善，卻在改善期間斷水斷電，恐「處分過當」，將提起訴願等救濟手段。

一名資深會員說，打球後無法使用餐廳、廁所等空間相當不便，且斷水後草皮無法澆水，連戶外場地可能都無法再使用。

高雄球場原由在地陳啟川家族為首的高雄高爾夫俱樂部向市府租地營運，因租約談不攏且持續欠租，市府於去年11月30日要求返還土地，俱樂部理事會為此改組，轉由球友為主體的團隊經營，不過土地返還後仍持續開放會員打球。

「建物未完成安檢，耐震能力有疑慮」建管處表示，市府考量近日地震頻繁，要求管理方須做後續耐震詳評，待建物改善後，才可申請恢復使用。工務局公園處則指，球場土地返還後，俱樂部仍繼續使用為占用行為，目前已設警示牌，聲明占用行為將移送法辦。近日也將循法律途徑要求確實返還土地，未來由市府打造成384公頃的大公園，供全體市民共享。