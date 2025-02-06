守護澎湖縣民健康 馬公城隍廟捐贈千劑流感疫苗

大S（徐熙媛）赴日旅遊因流感併發肺炎過世，引發接種疫苗熱潮，導致疫苗短缺，澎湖馬公城隍廟今天捐贈澎湖縣政府1000劑流感疫苗，預計最快8日分配到各醫院與診所施打。

澎湖馬公城隍廟今天捐贈澎湖縣政府1000劑流感疫苗，由縣長陳光復代表接受，感謝馬公城隍廟管理委員會拋磚引玉，為澎湖鄉親提供更完善健康保障。

澎湖縣政府衛生局長陳淑娟表示，澎湖先前向本島調借300劑流感疫苗，今天開始在馬公診所進行預約施打。

陳光復表示，流感高峰期多發生於秋冬季節，特別是年長者、幼童及慢性病患者更屬高風險族群，施打流感疫苗有效降低重症與死亡風險；目前全台流感疫苗存量吃緊，馬公城隍廟自行向藥廠購買1000劑流感疫苗贈送縣府，將使更多縣民受惠，進一步提升社區防疫保護力，這份關懷與善舉值得肯定與感謝。

陳光復呼籲，除了接種疫苗提升免疫力，民眾也應保持良好個人衛生習慣，勤洗手、戴口罩，避免出入人潮擁擠場所，降低感染風險；縣府將持續關注縣內防疫工作，與各界攜手努力，確保縣民健康安全。