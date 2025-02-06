金門家扶攜手畜試所、林務所 春節共募善款助弱勢兒童

農曆春節期間，金門家扶中心受金門縣畜產試驗所與金門縣林務所邀請，於大年初一至初三參與春節遊藝活動，將公益結合年節慶祝，吸引大批鄉親走春，同時關懷地區弱勢兒童，此次活動獲得熱烈迴響，共募集善款新台幣16萬餘元及逾5500張發票，為弱勢兒童提供更多學習與生活資源。

金門家扶中心主任洪依帆今天親自前往畜試所與林務所，代表受扶助家庭致贈感謝狀，感謝各界愛心與響應，家扶中心主委楊肅謙表示，透過這些公益活動，不僅能讓民眾享受春節樂趣，也能鼓勵社會大眾一同關懷弱勢兒童，讓更多孩子獲得協助與成長機會。

金門縣畜產試驗所今年推出「蛇麼都有迎新春農業展」，現場提供青草地鮮奶與乳冰品試吃，吸引大批民眾品嘗，並鼓勵鄉親捐款做公益。活動期間，許多民眾響應，以零錢積少成多，最終募集善款81297元及89張發票，成果豐碩。

畜試所所長王智育表示，該單位與家扶中心的公益合作已邁入第8年，每年春節都透過乳冰品試吃活動募集善款，希望藉由這樣的方式，讓更多人參與公益，協助弱勢兒童獲得更好的生活與教育資源。

金門縣林務所則推出無軌小火車、滑索、扭蛋、旋轉飛機等遊樂設施，透過付費體驗或發票捐贈的方式，讓民眾在享受遊樂的同時，也能行善助人。活動3天內，共計募集85991元及4890張發票，另於1月25日假日花市再募得579張發票，累積公益成果豐碩。

林務所所長鄭向廷表示，希望透過這些春節活動，不僅能創造親子互動體驗，也能鼓勵更多人參與公益，讓愛心在新年持續傳遞，為社會帶來更多溫暖。

除了與畜試所及林務所合作，金門家扶中心春節期間也在太武山舉辦愛心義賣活動，他們感謝海印寺性海法師與清安師父的支持，義賣所得將全數投入扶幼助學計畫，協助兒童發展所需的學習資源及生活補助。