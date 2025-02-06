「天公生」高雄出現全台唯一「狀元亭」 街友進駐接受布施

高雄三民區河北二路的高雄玉皇宮香火鼎盛，以往農曆正月初九天公生，許多來自各地的街友會在廟宇四周等待信眾布施，造成參拜民眾動線的困擾，10多年前經協調後，街友集中在廟前的俗稱「狀元亭」的空地，成為地方一大特色。

今天農曆正月初九是俗稱「天公生」的玉皇大帝誕辰，被稱為天公廟的高雄玉皇宮，從昨天深夜就湧入許多信眾，桌上擺滿各種水果供品，準備在晚間子時進行祭拜，祈求新年平安順遂。

據了解，以往農曆正月初九天公生時，會有許多街友分散在廟宇四處，10多年前經過協調，廟方在廟前整理出一處空地，讓街友在此等候接受信眾捐助。

由於乞丐、乞討有貶低的意味，古時候的乞丐也有可能考上狀元，當地民眾就將街友、遊民聚集的空地，稱為「狀元亭」，今年有超過80名街友進駐。