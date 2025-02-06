金門昔日心戰基地展6作品 4藝術家戰地舊脈絡新回應

在昔日金門心戰基地光華園中，4名來自台灣藝術家舉辦「在之間之後」展覽，透過錄像作品等6件創作，呈現對金門軍事歷史的各自理解與互動。

位在金門縣金湖鎮的光華園，早年是國軍心戰任務基地，來自台灣的4名藝術家呂玫慧、陳筠潔、葉郁萱、蘇睿豪在光華園心戰資料館舉辦「在之間之後」展覽，以藝術創作回應金門戰地脈絡。

蘇睿豪接受中央社記者採訪表示，當初因旅遊來到金門，發現金門有豐富文化底蘊，因此邀請其他藝術家來金門駐地創作；選擇光華園區辦展覽是因格局、氛圍適合舉行聯展，結果大家創作湊巧都與金門戰地脈絡有關。

蘇睿豪說，光華園區已結束心戰任務，雖然台灣沒有再施放心戰氣球，但中國仍然會透過空飄氣球襲擾台灣，「空飄氣球能看到台灣的哪些景象？」成為創作緣起，因此沿著氣球在台灣漂浮路徑，透過空拍機，與地面不同視角拍攝錄像作品Now you see me,Now you don't。

蘇睿豪說，當初拍攝時，抱著嘗試觸碰國與國邊界問題的心態，但辦展後有小朋友看到作品，卻著重在氣球漂浮路徑中，一般人較少注意的景色細節，「中共氣球反而讓人重新認識台灣」，他表示是很特別經驗，讓作品能有不同解讀。

此次也參展的藝術家呂玫慧說，許多過去落在金門的砲彈被製成菜刀，她蒐集製作過程的鋼粉，放置在無法流通沙漏中，創作名為「之間」；呂玫慧表示，砲彈與菜刀是相同材料，但在不同時代間卻有不同形象，而讓沙漏中鋼粉無法如常流通，象徵著它會成為哪種形象，目前仍然是被懸置狀態。

「在之間之後」展覽共有「之間」、「兩岸破冰」、「150毫米、130毫米、100毫米與後來的3毫米」、「灰機」、「Now you see me, Now youdon't」、「1979-2025」6件藝術創作，將在光華園區展覽至2月14日，每天上午10時開放至下午4時。

展覽團隊表示，現場都會有創作者輪班提供導覽服務，7日將舉行創作分享，歡迎到現場互動交流；團隊也表示，此次辦展是自發駐地創作計畫，感謝光華文創園區無償出借場地。