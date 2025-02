金門昔日心戰基地展6作品 4藝術家戰地舊脈絡新回應

在昔日金門心戰基地光華園中,4名來自台灣藝術家舉辦「在之間之後」展覽,透過錄像作品等6件創作,呈現對金門軍事歷史的各自理解與互動。

位在金門縣金湖鎮的光華園,早年是國軍心戰任務基地,來自台灣的4名藝術家呂玫慧、陳筠潔、葉郁萱、蘇睿豪在光華園心戰資料館舉辦「在之間之後」展覽,以藝術創作回應金門戰地脈絡。

蘇睿豪接受中央社記者採訪表示,當初因旅遊來到金門,發現金門有豐富文化底蘊,因此邀請其他藝術家來金門駐地創作;選擇光華園區辦展覽是因格局、氛圍適合舉行聯展,結果大家創作湊巧都與金門戰地脈絡有關。

蘇睿豪說,光華園區已結束心戰任務,雖然台灣沒有再施放心戰氣球,但中國仍然會透過空飄氣球襲擾台灣,「空飄氣球能看到台灣的哪些景象?」成為創作緣起,因此沿著氣球在台灣漂浮路徑,透過空拍機,與地面不同視角拍攝錄像作品Now you see me,Now you don't。

蘇睿豪說,當初拍攝時,抱著嘗試觸碰國與國邊界問題的心態,但辦展後有小朋友看到作品,卻著重在氣球漂浮路徑中,一般人較少注意的景色細節,「中共氣球反而讓人重新認識台灣」,他表示是很特別經驗,讓作品能有不同解讀。

此次也參展的藝術家呂玫慧說,許多過去落在金門的砲彈被製成菜刀,她蒐集製作過程的鋼粉,放置在無法流通沙漏中,創作名為「之間」;呂玫慧表示,砲彈與菜刀是相同材料,但在不同時代間卻有不同形象,而讓沙漏中鋼粉無法如常流通,象徵著它會成為哪種形象,目前仍然是被懸置狀態。

「在之間之後」展覽共有「之間」、「兩岸破冰」、「150毫米、130毫米、100毫米與後來的3毫米」、「灰機」、「Now you see me, Now youdon't」、「1979-2025」6件藝術創作,將在光華園區展覽至2月14日,每天上午10時開放至下午4時。

展覽團隊表示,現場都會有創作者輪班提供導覽服務,7日將舉行創作分享,歡迎到現場互動交流;團隊也表示,此次辦展是自發駐地創作計畫,感謝光華文創園區無償出借場地。