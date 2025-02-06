金門天震堂扛輦登太武山 盼各路神明共襄盛舉

今天是農曆正月初九「天公生」，金門天震堂醒獅團請出祖師爺神輦，步行上太武山向民眾賀新年，團長許績才說，盼未來促成兩岸三地神明共襄盛舉，一同登上太武山。

農曆正月初九是玉皇大帝誕辰，俗稱「天公生」，許多金門民眾會到金門最高峰太武山走春，並到山上海印寺禮佛；金門天震堂醒獅團延續近年作法，今天再度帶著天震堂祖師爺、濟公師父、無極小王爺、中壇元帥，以扛輦方式登上太武山，也邀請金門縣副縣長李文良、金城鎮長李誠智等共襄盛舉。

李文良接受媒體聯訪表示，正月初九是金門重要節慶活動，每年都有許多鄉親在這天重聚並登上太武山，而天震堂近年除登高，也安排許多儀式盼能更誠摯傳達對神明敬意。

許績才說，今年是第3年請出祖師爺神輦，以扛神輦方式步行上太武山，盼能從自身做起，促成金門民眾、各鄉鎮宮廟請上自家神明上山，未來更希望吸引兩岸三地神明，「可以辦成世界神明日」。

天震堂透過新聞稿表示，天震堂大年初九登太武山已是多年來傳統，過去曾在新春期間受邀到太武山海印寺表演，後續獅隊也會自行上山朝拜，近年來用扛神輦方式請出祖師爺神輦，步行上太武山向民眾賀新年，也號召民眾走出戶外強身健體，並能一同能體驗民俗文化。