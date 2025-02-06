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元宵乞龜季活動 澎湖顯濟殿玄武金磚龜第一炮

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖元宵乞龜文化季活動，今天由尖山顯濟殿「玄武金磚龜」點睛，及澎湖紫微宮致贈「孝義公益米龜」給馬公市長黃健忠，揭開元宵節第一炮。全縣各宮廟將陸續登場，比過年還熱鬧。

澎湖尖山顯濟殿元宵乞龜搏金磚文化季，今天由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中等地方首長與民代一起為「玄武金磚龜」點睛後登場，8日起一直持續至12日結束，除了擲筊乞求金磚（米）龜外，殿前廣場還有多元有趣的免費傳統肪片龜、學子獎學金等擲筊區與百萬名車摸彩和美食攤位等，最為盛大。

陳光復與陳毓仁皆表示，尖山顯濟殿是元宵節乞龜文化的第一炮，期盼為澎湖鄉親帶來平安喜樂，國泰民安風調雨順，同時吸引更多的遊客到澎湖來體驗特有的乞龜文化。

澎湖紫微宮今天在玉皇大帝生日致贈「孝義公益米龜」給馬公市公所，市長黃健忠率市府團隊前往接受，虔誠祈願市境安寧、百業興旺、市民康泰。

尖山顯濟殿表示，今年是乙巳蛇年，特別規劃「東山再起之玄武金磚龜」，其中「玄武」是中華古代四大神獸之一，龍蛇起承轉合，總重2688公斤平安米磚是由2388塊金磚來砌成，象徵自信與幸福。

澎湖全縣大小200多座宮廟，在元宵節都有各式傳統的乞龜文化與燈謎猜射等活動，除各大小不一的肪片龜品外，還有重達260兩大金龜、4萬7000斤的米包龜和玄武金磚龜等，在元宵節供民眾擲筊乞求。

觀光署澎湖國家風景區管理處所推出的「澎湖四季旅遊」系列活動，由「冬之訪古季」中的元宵乞龜集章活動，11日正式啟動，分別前往縣內24座廟宇擲筊體驗乞龜文化，感受不一樣的傳統習俗及鄉土節慶活動。

元宵節 澎湖縣 馬公

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