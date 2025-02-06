天公生登金門太武山 天震堂號召百位信眾扛神輦祈福

今天是農曆正月初九「天公生」，為玉皇大帝誕辰，家家戶戶準備供品「拜天公」，祈求新年平安順遂。在金門，則有相約「爬太武山」的傳統，據說能為全家帶來整年好運。今天金門天震堂醒獅團也延續習俗，小獅崽們扛神輦登上太武山，前往海印寺祈福，與眾多民俗藝陣隊伍及百餘名信眾一同參與盛會。

此次活動由金門體育會民俗體育運動委員會主任委員許績才領隊，副縣長李文良、金城鎮長李誠智、立法委員陳玉珍辦公室主任董家瑋，以及多名鎮民代表與里長共襄盛舉，齊登太武山祈求國泰民安。

在鑼鼓聲中，獅隊開路，信眾肩扛天震堂祖師爺、濟公師父、無極小王爺及中壇元帥的神輦，一步步攀登太武山。沿途不少民眾駐足圍觀，熱情加油，並與隊伍合影留念。抵達海印寺後，住持性海法師特別送上紅包，歡迎神明與獅隊蒞臨，大小醒獅也於廟前廣場熱鬧演出，吸引眾多參拜群眾駐足欣賞。

天震堂大年初九登太武山的傳統已延續3年，過去曾受邀至海印寺表演，後續亦自行上山朝拜，並逐漸演變為號召民眾參與的年度活動。許多信眾表示，扛神輦登山不僅強身健體，也能體驗金門獨特的民俗文化。

此外，許績才在去年初九登太武山時宣布有意參選金城鎮長，近期外界對此有諸多揣測與謠傳他不選，對此，他再次強調，當時的表態已展現決心，未來若有任何新動向，也將於太武山上宣布，請鄉親無須多做揣測。