父女幫北京台辦寄賀卡給高雄里長？國民黨最美發言人回擊了

曾任高雄市長陳其邁攝影官的里長莊晉勳昨接獲中國大陸北京市朝陽區台辦寄發的賀年卡，台灣基進黨議員張博洋追查賀卡是國民黨高市黨部副主委李玉文創辦的萬事達國際旅行社所轉寄，質疑李玉文及擔任國民黨發言人的女兒李明璇是中國代理人。李玉文回應表示，選舉到了惡意栽贓抹紅，旅行社已前往警局提告。李明璇也說，綠營為達罷免惡意栽贓，根本是「路易莎事件」的翻版。

高雄市前金區三川里長莊晉勳在臉書發布收到來自中國大陸北京市朝陽區台辦的新春賀年卡，祝賀他新年快樂、闔家平安，他對此感到不可思議說，「心領了，聽說全台灣里長都收到了？！」臉書發文後許多網友質疑這是中國大陸的統戰伎倆，但也有岡山區里長回覆說，他沒有收到相同的賀年卡。

高市議員張博洋追查發現，這份賀年卡是由高雄萬事達國際旅行社幫忙寄送，「沒見過這麼明日張膽的中國代理人，竟然直接幫中國台辦發過年賀卡給台灣里長」。還說，萬事達旅行社創辦人李玉文是國民黨發言人李明璇的父親，更曾當過高雄市黨部副主委，中共這幾年加大力道，邀請台灣里長免費落地招待，目的就是希望在台灣選舉時有很多講中國好話的好朋友，要陸委會及觀光署要擴大盤查，同樣類型的旅行社還有哪些人，以及有無牽扯高度介選的中國旅行團。

針對此次賀卡風波，李玉文喊冤說，他目前已經沒有擔任旅行社負責人，更何況旅行社根本沒有做這件事情（寄賀年卡），此事全是惡意栽贓，可能是選舉到了，有心人士惡意栽贓及抹紅，自己與女兒李明璇承受無妄之災，旅行社已經提告，希望盡快釐清真相。

「手法真的有夠粗糙！」李明璇說，萬事達旅行社位在鼓山區美術東四路，跟賀卡寄信郵戳不同區，而且旅行社地址還被打錯。此外，國台辦寄信怎會用繁體字，若要針對她惡意贓沒關係，但不能傷害無辜店家遭觀光署查水表，根本就是「路易莎事件」的翻版。