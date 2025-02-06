高雄高爾夫球場「建築安全疑慮」遭斷水電 場館全封鎖

由高雄高爾夫俱樂部經營的高雄球場，因陷入與市府租約、農藥使用糾紛，去年11月已返還土地於市府，但球場經營者至今仍持續開放會員打球，近日再遭市府依建物安全為由，將場館封鎖並斷水斷電，目前會員只能「克難打球」，批市府手斷相當野蠻；工務局則強調建物未按期做公安申報，多次要求改善未果。

高雄球場目前所有場館已遭封鎖線圍住，稱內部為「不合格場所」且全面斷水斷電；市府工務局建管處表示，球場土地已在去年11月30日返還市府，會員仍持續使用土地、占有市府財產，且球場建物更因逾期未進行公安申報，違反建築法，市府多次要求改善未果，故採取斷水電，再次要求限期改善。

建管處表示，因球場建物經耐震能力經評估後有安全疑慮，考量農曆春節前後地震頻繁，為維護生命財產安全，依法封鎖內部並斷水電，要求管理方後續再做耐震詳評、改善建物安全後，即可申請恢復建物使用。目前球場周邊都已放置告示牌稱「依市政府指示，封鎖線區域嚴禁使用」。

高雄高爾夫俱樂部原為高雄陳家，但後續出現租約糾紛後，已改為由會員為主體的經營團隊；俱樂部表示，去年去12月底已提出耐震申報，仍遭市府評定為不合格並要求限期90天內改善，改善期間就遭斷水電，目前只能持續配合改善建物安全，也會提起訴願、行政訴訟等救濟手段，爭取恢復水電。

目前在建築改善期間仍開放會員打球，只能將內部必要設備搬到戶外；一名資深會員表示，打球時無法使用餐廳、廁所等空間，相當不便，後續草皮無法澆水，擔心連戶外場地都無法使用，批評市府「使用野蠻手法」，許多球友都已經灰心離開，打球人數大減，盼市府能提供協助補助建築耐震能力，和管理方持續溝通。