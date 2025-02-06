網友質疑高市綠鬣蜥移除案由台南廠商得標 農業局：公開召標不限縣市

高雄綠鬣蜥氾濫，高市農業局培訓綠鬣蜥獵人，祭出抓1隻250元獎金，也請專業廠商捕捉並處理綠鬣蜥。網友質疑綠鬣蜥移除課程限高雄市民報名，但標案卻由台南廠商得標，處理費用1隻500元，「這樣對嗎？」農業局說，目前全台都是專業廠商與民眾參與移除的方案並行，標案採公開召標，不限縣市，且廠商需負擔人道處理費用，才給予較高單價。

外來種綠鬣蜥在高雄愈來愈氾濫，原本僅在鳳山溪沿岸、大寮區的大排、鳥松區的鳳梨田、及沿海岸際可看到綠鬣蜥蹤跡，去年底甚至有民眾在高雄火車站附近目擊綠鬣蜥過馬路，高市農業局配合中央的移除政策，已開辦2梯次綠鬣蜥移除課程，讓200位學員取得獵捕資格，並提供1隻成蜥250元獎金，希望能有效減少綠鬣蜥。

近日有網友在臉書爆料，質疑高雄農業局移除綠鬣蜥限制高雄市民才能報名，卻讓台南廠商得標，來高雄移除綠鬣蜥「這樣對嗎？」該網友也擔心，台南捉到的綠鬣蜥有沒有可能被拿來高雄賺經費？

農業局說，網友爆料所指綠鬣蜥移除「標案」，是採公開召標，不限縣市，需合法立案之公司、行號、法人團體皆可來參與投標。主要任務捕捉綠鬚蜥與協助市府受理民眾兌換及執行後續屍體處理，與高市農業局辦理的綠鬣蜥捕捉訓練課程限高雄市民報名不同，功能屬性也不同。

「要作假不容易」農業局說，中央有設計1個APP，抓取綠鬣蜥需利用系統拍照，在拍照時就會同時定位，專業團隊與民眾同樣都要受規範，一來確認抓取地點做大數據分析，作為後續防除的熱點參考，二來在核銷時每一隻，都有跡可循，農業局也會對大量兌換的案件做嚴格稽核。

移除綠鬣蜥的建議單價，是農業部林業及自然保育署與全國地方政府、學者、專家討論後一致的共識，委託專業廠商的移除因含後續屍體處理費用，給予較高單價，成蜥（吻肛長含30公分以上）每隻500元、未達30公分每隻200元；完成受訓參與移除的民眾給予成蜥（吻肛長含30公分以上）每隻250元、未達30公分每隻100元的獎勵。

高雄市議員邱于軒說，農業局應該加強宣導，讓民眾知道開辦綠鬣蜥課程與委託專業廠商移除綠鬣蜥是不同政策，別讓民眾有誤會；綠鬣蜥氾濫，如果訓練課程真的有需求，「那就大量開班」，農業局應該兩個方案並陳，畢竟目標是要移除外來種，各種方式都要趁綠鬣蜥繁殖期間趕緊執行。

農業局說，目前專業廠商與民眾參與移除的兩個方案並行，「這是全台統一處理模式」，高市農業局目前持續開班授課中，同時也開設里長專班，讓更多在地力量能投入移除的工作。