台鐵高雄車站成景點 花圃垃圾變多

台鐵高雄車站廣場與天棚去年底啟用，吸引許多旅客打卡朝聖。居民卻反映，車站周邊每逢假日就有民眾聚集抽菸、聊天，菸蒂與垃圾全丟進人行道花圃，「實在很沒公德心」。高市環保局指亂丟菸蒂、廢棄物最高可罰6000元，將加強巡查取締，維護環境。

環保局表示，每天都會派人維護車站周邊道路清潔，若發現民眾亂丟菸蒂、廢棄物，將依違反廢棄物清理法27條規定裁處1200元至6000元罰鍰。

高雄火車站地下化工程歷經20年施工，下沉式廣場與雲頂天棚終於在去年12月28日啟用，火車站與捷運、公車、YouBike串連成多元大眾運輸系統，提供更多轉乘選擇，周邊綠美化景觀更吸引民眾拍照打卡，美中不足的是，垃圾也變多。

長明街居民說，車站廣場啟用後，綠美化景觀變得更優美，每到假日有許多旅客聚在站東路與長明街口人行道，不過聊天後卻把菸蒂、飲料瓶罐丟入花圃。記者前往直擊，發現站東路人行道花圃確實有許多菸蒂，雲頂天棚底下的花圃甚至還有保麗龍碗及衛生紙團。1名旅客搖頭嘆說，讓人感覺車站環境髒亂。

市議員張博洋說，高雄火車站是高雄市門面之一，新車站啟用後吸引人潮是好事，但民眾到此地聚會要有公德心，別亂丟垃圾製造髒亂，造成周邊居民困擾。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康