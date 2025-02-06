高雄外送員薪酬 民代質疑不透明

高雄市外送平台業者管理自治條例規範外送員交通安全教育訓練，但去年仍發生185件事故，釀1人死亡；工會抱屈，每單價格下降、長時間工作難免疲勞駕駛，民代要求業者制定更公開的薪資計算公式，勞工局指外送平台若未確實揭露薪酬計算方式，最高開罰10萬元，高市已2例受罰。

勞工局指根據自治條例，外送平台業者和外送員成立訂單前應揭露報酬計算方式，違者開罰2萬至10萬元罰鍰，去年計開罰2件。交通局表示，外送員當季交通事故若較前一季統計高，平台業者即需訂定降低外送服務發生交通事故計畫，未依規定辦理也將處罰。

高雄近3年共發生643件外送員交通意外，788人受傷、2人死亡，去年5月間1名28歲男性外送員在楠梓後昌路與另車相撞，對方傷重不治。交通警察表示，外送事故原因前3名為未依規定讓車、未保持安全距離、未保持安全間隔。

議員白喬茵批外送平台趟次獎金跟費率不夠透明，致外送員為爭取更多獎金「趕衝趟數」出意外，市府除要求業者做好交通安全教育訓練外，也應要求業者制定更公開透明的薪酬計算公式。

陳姓外送員說，疫後外送訂單每單價格從每2公里40元，降至每4公里40元，他們需接更多訂單才能維持生計，此外送餐距離延長又限制駕駛時間，迫使增加事故風險。南台灣外送產業工會表示，外送事故原因包括道路設計缺陷、使用者交通習慣、肇責歸屬等，外界應重視外送產業低薪、高壓現況，並要求業者訂立合理訂單價格標準、保障外送工作安全。