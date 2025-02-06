高雄觀光局證實黃色小鴨「被宰了」 製成帆布包明發送

黃色小鴨去年重返高雄成為燈會主角，展期結束後下落引起好奇，昨天有網友貼文指「小鴨被宰了」。觀光局證實，利用黃色小鴨氣膜帆布製成2000個帆布包，明天下午1點在高雄港旅運中心旁廣場發放，送完為止。

觀光局提醒，領取小鴨帆布包要現場排隊，須在高雄熊及高雄旅遊網臉書粉絲專頁按讚追蹤，拍照打上在臉書貼文及標記「永續高雄」，經工作人員核對後發放。

去年高雄燈會2隻18公尺高的黃色小鴨展出，展期結束後回收利用，觀光局副局長劉秀英說，黃色小鴨的鴨皮為厚度0.9公厘的夾網布，屬經過強化固牢的PVC材質，氣膜帆布因長時間泡在海水，難免沾黏、發霉及沾染油漬，廠商費工清潔。

劉秀英說，原想利用鴨皮做成多種紀念品，但廠商評估厚度、韌性不容易加工，最後整理出來的氣膜帆布，製成2000個帆布包，只送不賣，將由高雄熊擔任推廣大使，部分作為推廣環保永續、淨零碳排新概念的宣導品，部分配合壽山動物園認養宣導推廣使用。