聽新聞
0:00 / 0:00

高雄觀光局證實黃色小鴨「被宰了」 製成帆布包明發送

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
黃色小鴨去年展期結束後，氣膜帆布回收製成小鴨帆布包。圖／高市觀光局提供
黃色小鴨去年展期結束後，氣膜帆布回收製成小鴨帆布包。圖／高市觀光局提供

黃色小鴨去年重返高雄成為燈會主角，展期結束後下落引起好奇，昨天有網友貼文指「小鴨被宰了」。觀光局證實，利用黃色小鴨氣膜帆布製成2000個帆布包，明天下午1點在高雄港旅運中心旁廣場發放，送完為止。

觀光局提醒，領取小鴨帆布包要現場排隊，須在高雄熊及高雄旅遊網臉書粉絲專頁按讚追蹤，拍照打上在臉書貼文及標記「永續高雄」，經工作人員核對後發放。

去年高雄燈會2隻18公尺高的黃色小鴨展出，展期結束後回收利用，觀光局副局長劉秀英說，黃色小鴨的鴨皮為厚度0.9公厘的夾網布，屬經過強化固牢的PVC材質，氣膜帆布因長時間泡在海水，難免沾黏、發霉及沾染油漬，廠商費工清潔。

劉秀英說，原想利用鴨皮做成多種紀念品，但廠商評估厚度、韌性不容易加工，最後整理出來的氣膜帆布，製成2000個帆布包，只送不賣，將由高雄熊擔任推廣大使，部分作為推廣環保永續、淨零碳排新概念的宣導品，部分配合壽山動物園認養宣導推廣使用。

壽山動物園 觀光局 黃色小鴨

延伸閱讀

【即時短評】高雄0槍擊被戳破 是疏失還是刻意為之？

高雄男會車不慎開下邊坡 幸被樹叢攔住虛驚一場

愛吃羊必收藏！「羊肉炒麵、羊肉燴飯」吃到停不下來 「3大根羊大骨湯」只要100元

高雄智慧農業補助最高50萬 即起受理至3/31

相關新聞

台鐵高雄車站成景點 花圃垃圾變多

台鐵高雄車站廣場與天棚去年底啟用，吸引許多旅客打卡朝聖。居民卻反映，車站周邊每逢假日就有民眾聚集抽菸、聊天，菸蒂與垃圾全...

高雄觀光局證實黃色小鴨「被宰了」 製成帆布包明發送

黃色小鴨去年重返高雄成為燈會主角，展期結束後下落引起好奇，昨天有網友貼文指「小鴨被宰了」。觀光局證實，利用黃色小鴨氣膜帆...

高雄外送員薪酬 民代質疑不透明

高雄市外送平台業者管理自治條例規範外送員交通安全教育訓練，但去年仍發生185件事故，釀1人死亡；工會抱屈，每單價格下降、...

8年談判 屏東龍虎斑首櫃銷日

台灣龍虎斑歷經8年台、日檢疫諮商談判，去年10月終獲日本公告開放輸入，首櫃2.8噸昨天啟航，是屏東縣繼2023年青斑游入...

【即時短評】高雄0槍擊被戳破 是疏失還是刻意為之？

前年8月，高雄市長陳其邁於治安會報中自豪六都「最優」，更把上半年未發生槍擊案掛在嘴邊，如今高雄地院一件判決，戳破高雄「0...

連江縣將首度舉辦聯合婚禮 北海坑道前見證愛情

連江縣政府民政處響應「幸福島嶼」施政願景，今年首度舉辦聯合婚禮，並為在地駐軍保留名額，地點則選在北海遊憩區，盼打造符合馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。