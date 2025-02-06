8年談判 屏東龍虎斑首櫃銷日

台灣龍虎斑歷經8年台、日檢疫諮商談判，去年10月終獲日本公告開放輸入，首櫃2.8噸昨天啟航，是屏東縣繼2023年青斑游入日本藏壽司後，再有台灣水產品進軍國際，為日本消費者帶來新體驗。

農業部長陳駿季與屏東縣長周春米昨天連袂見證台灣龍虎斑外銷日本，首櫃由西日本鐵道株式會社集團採購，將製成魚排等料理、產品，在公司旗下福岡地區午餐列車、飯店及超市等通路販售。

「這條魚游到日本非常不容易」，農業部長陳駿季說，過去因西卡毒素疑慮，台灣龍虎斑無法輸銷日本，歷經8年在台日經貿會議多次提案，提出科學研究與試驗證據，證實台灣養殖的龍虎斑安全可靠，去年10月30日終獲日本公告開放，成果得來不易，是台灣漁產品進軍國際市場的起點。

漁民代表洪佳琪說，以前賣魚是養多大就賣多大，現在要觀察市場需求、客製化，日本要求養到6斤，提供魚貨便要符合要求，未來希望能一櫃一櫃外銷。

看見龍虎斑首櫃進軍日本，周春米說，屏東是國內最大石斑養殖區，龍虎斑養殖面積占全國近40%，年產量7206噸，年產值近19億，此次首櫃銷日的龍虎斑，品質、冷鏈、加工截切技術均提升，期待未來屏東石斑魚市場能拓展到全世界。