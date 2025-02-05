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【即時短評】高雄0槍擊被戳破 是疏失還是刻意為之？

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市政府前年8月23日舉行治安會報，陳其邁自豪高雄0件槍擊案，不過高雄地院一件判決，揭露半年前高雄才發生槍案還釀1人中彈。本報資料照片
高雄市政府前年8月23日舉行治安會報，陳其邁自豪高雄0件槍擊案，不過高雄地院一件判決，揭露半年前高雄才發生槍案還釀1人中彈。本報資料照片

前年8月，高雄市長陳其邁於治安會報中自豪六都「最優」，更把上半年未發生槍擊案掛在嘴邊，如今高雄地院一件判決，戳破高雄「0槍擊」的外衣。警方解釋是當時「疏失」未通報，若此番言論說得通，不僅讓治安真實情況受質疑，傷害的恐怕還有百姓對於警方統計資料的信任感。

2023年3月23日，高雄余姓男子和沈姓男子發生糾紛，余男被沈男開槍打中腳踝，余男跑到鄰近的三民一分局報案，警方於案發後不到3小時，就逮捕沈男到案。

騎士光天化日之下遭陌生人槍擊，以警政署標準應以屬重大刑案，但時隔約半年，由陳其邁主持的治安會報上，警方卻仍以「0槍擊」自豪，直到高雄地院判決出爐，各界才恍然大悟，原來當年的「0槍擊」數據竟涉及隱匿。

高雄市警局調查後，對外稱是三民一警分局當時專注辦案，疏於通報轄區發生槍擊案，分局也坦承當時疏失。

基層辦案爭分奪秒，第一時間未通報情有可原，但有無發生槍案，轄區主官肯定知情，出席治安會報的首長，看到簡報上顯眼的「0」，不僅未提出更正，反讓市長自豪治安數字，最終錯誤的數字讓市長做出錯誤的發言。

治安滿意度是許多縣市首長的施政重點，然治安好壞是種主觀的感受，需仰賴各項刑案的統計與分析，警界高層常將數據擺第一，也因此數據的正確性至關重要，才能真實呈現治安狀況，若槍擊案「疏失」未通報的解釋都能說得通，恐怕警方各項統計數據的真實性都要先打上問號。

槍擊

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