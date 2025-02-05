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連江縣將首度舉辦聯合婚禮 北海坑道前見證愛情

中央社／ 連江縣5日電
連江縣政府民政處響應「幸福島嶼」施政願景，今年首度舉辦聯合婚禮，地點則選在北海遊憩區，盼打造符合馬祖戰地特色的聯合婚禮。圖為北海坑道，是馬祖地區特殊的戰地景觀。（聯合報資料照片）
連江縣政府民政處響應「幸福島嶼」施政願景，今年首度舉辦聯合婚禮，地點則選在北海遊憩區，盼打造符合馬祖戰地特色的聯合婚禮。圖為北海坑道，是馬祖地區特殊的戰地景觀。（聯合報資料照片）

連江縣政府民政處響應「幸福島嶼」施政願景，今年首度舉辦聯合婚禮，並為在地駐軍保留名額，地點則選在北海遊憩區，盼打造符合馬祖戰地特色的聯合婚禮。

根據連江縣政府民政社會處公告，「愛在馬祖，情定島嶼」2025馬祖聯合婚禮，將於5月20日在北海遊憩區內馬祖國家風景區管理處前廣場舉行，報名資格為於縣內居住、工作或駐軍，且未婚或結婚1年內者。名額暫定10組，並視報名踴躍程度調整。

連江縣政府民政社會處戶役行政科長陳聲傑接受中央社記者電話訪問指出，「2025馬祖聯合婚禮」為連江縣首度舉辦，除實現縣長王忠銘的「幸福島嶼」施政願景外，更希望提高適婚民眾結婚意願。

陳聲傑說，聯合婚禮選在5月20日舉辦，取「我愛你」諧音，地點則位於北海坑道旁的馬管處前廣場，盼新人能在馬祖特色的戰地風情中接受大家祝福。他更推薦新人邀請親友前來觀禮，或是拍攝紀念婚紗照，不用出國就能體驗島嶼風婚禮。

除地點充滿馬祖「戰地前線」風格外，陳聲傑說，更與馬祖防衛指揮部達成初步共識，保留一定名額，優先開放在地駐軍報名，展現馬祖地區軍民一家的傳統。

「愛在馬祖，情定島嶼」2025馬祖聯合婚禮報名至本月底止。陳聲傑說，截至今天已有3對新人完成報名手續，另有多組表達參與意願，而新人們除能獲得紀念品外，縣府也會提供前來參加聯合婚禮的各種必要協助。

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