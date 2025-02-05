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屏東185縣道雙層巴士北線專屬 俯瞰「食蛇龜」鳳梨彩帽地景藝術
屏東智慧農業學校「龜行沿山」系列活動登場，地景藝術185縣道銀獅農場鳳梨田區，以「食蛇龜」為主題，首次與屏東智慧農業學校無人機青年團隊合作，提供搭乘雙層巴士北線遊客空拍導覽，以上帝視角觀賞巨大食蛇龜，還可獲得與食蛇龜空拍合影的機會。
屏東縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁說，彩帽地景是近年屏東走春必備行程之一，從2023年起以草鴞、穿山甲，今年以台灣原生保育動物「食蛇龜」，期待能持續帶給民眾驚喜及延續推廣生態保育理念。
李雨蓁說，為提供食蛇龜多元欣賞角度，首創結合進駐屏東智慧農業學校的無人機青年團隊，以無人機飛行空拍，透過大螢幕直播欣賞地景藝術，把無人機應用及創意再添新意，透過互動導覽解說讓遊客了解食蛇龜的習性，並與5.2萬顆彩帽構圖巨大食蛇龜合影，民眾可在雙層巴士停靠智慧農業學校時，於無人機展間將影片下載留念，增添樂趣。
勞青處表示，除彩帽藝術地景之外，「龜行沿山」系列活動還結合主題市集、生態展覽、手作體驗活動、生態講座、料理教室、星空電影院、智農進駐店家及青創品牌，以及搭乘185雙層巴士專屬的50元市集折價券，都在屏東智慧農業學校「龜行沿山」系列活動，即日起到3月2日。
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