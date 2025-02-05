初八參拜阿蓮薦善堂 立法林岱樺與民眾熱情互動
立法委員林岱樺與高雄市長陳其邁，大年初八前往阿蓮區薦善堂參拜，並向民眾發放小紅包。有民眾攜家帶眷排隊領取，林岱樺也把握機會與民眾互動，並祝福阿蓮區的鄉親蛇年行大運，健康大賺錢。
現場有來自周遭社區的民間志工團體，主動向林岱樺喊進加油，也有婆婆媽媽熱情地比讚。林岱樺表示，雙語教育必須向下紮根，政府應從學校擴大到公共領域，為孩童營造友善說外語的環境，讓高雄的競爭力從小開始培養。
今天陳其邁市長到場致詞時，感謝立委在中央為高雄爭取預算，讓地方的橋樑、道路等建設順利推行。林岱樺在致詞時，也特別介紹民進黨市議員陳明澤的女兒陳琳潔，期待她未來能為鄉親服務。並祝福鄉親健康大賺錢，這個月立法院開議後，林岱樺也會如同陳市長所期盼，繼續推動福國利民、對高雄發展有幫助的法案。
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