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高雄智慧農業補助最高50萬 即起受理至3/31

中央社／ 高雄5日電

高市府農業局今天表示，今年高雄持續推動智慧農業補助，包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務4類，最高補助1/2、上限新台幣50萬元，即起受理至3月31日。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿指出，今年高雄智慧農業補助包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務4類，最高補助1/2、上限50萬元，受理日期至3月31日，可向所屬農民團體於期限內提出申請。

同時，農業局也歡迎有意願農友於2月19日前提出痛點需求，農業局後續將辦理需求媒合會，協助農友盤點需求及尋找更合適解決方案。

另外，今年農業局也將針對已導入智慧農業的案場進行評比競賽，讓智慧農業實踐ESG成果被更多人看見，也盼能吸引更多廠商一起投入智慧農業相關研發及服務，共同探討農業各種解決方案。

農業局表示，高雄推出智慧農業補助計畫，4年已補助上百場智慧農業案場，49種作物、超過968公頃；市府也開發高雄農來訊，提供農民免費智慧服務，農來訊Line使用者也已超過8500人。

農業局表示，今年也會持續優化農來訊系統，提供農民更好使用體驗，並持續收集意見調整補助方案，盼能協助農民數位轉型。

使用者 台幣 農民

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