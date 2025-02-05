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陳其邁發小紅包 感謝中央地方協力建設高雄

中央社／ 高雄5日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁今天率市府團隊，與立委等人前往阿蓮、田寮等廟宇參香、發送小紅包，感謝中央地方協力建設高雄，並呼籲立法院不分黨派，照顧地方民生及建設。

陳其邁今天率市府團隊，並與民進黨立委邱議瑩、林岱樺等人前往阿蓮薦善堂、田寮大南天福德祠參香及發送開運小紅包，祝福市民新年順心如意，各行各業開工大吉、生意興隆賺大錢。

2間廟宇是今年小紅包發放的壓軸最終場，吸引不少民眾前來領紅包討吉利，還有幼兒園小朋友帶著高雄燈會「吉伊卡哇」小燈籠要與陳其邁合照，現場氣氛熱鬧又溫馨。

陳其邁表示，市府團隊在中央立委及地方議員的協力下，建設高雄不曾停下腳步，台積電投資高雄，加上中央的大南方計畫，串聯起半導體供應鏈，許多產業都陸續進駐，讓高雄的經濟發展更加繁榮。

陳其邁並感謝高雄立委在中央爭取建設、守護預算，協助市府照顧民眾。但也再次對立法院財政收支劃分法的修法及總預算的刪減表達遺憾，呼籲立法院新年能以蒼生為念，不分黨派，照顧地方民生及建設。

此外，陳其邁也感謝阿蓮薦善堂長年對弱勢的照顧，對地方的貢獻甚大；也提到田寮大南天福德祠的土地公最靈驗，是市民朋友的求財聖地，感謝土地公保佑，讓高雄招商第一、經濟節節高升。

除了發送小紅包，因農曆正月初九（國曆2月6日）是玉皇大帝的誕辰，俗稱「天公生」，陳其邁今晚也預計前往三民玉皇宮、左營新庄仔天公廟、仁武天公廟、鳳山天公廟參香祝壽。

團隊 紅包 陳其邁

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