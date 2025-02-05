快訊

老三台、警廣在列！37家廣電事業經營執照屆期 NCC：恐無法換照將停播

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事 臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

2NE1成員DARA曬高雄小物 感謝陳其邁邀唱跨年

中央社／ 高雄5日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者郭韋綺／翻攝
高雄市長陳其邁。聯合報系記者郭韋綺／翻攝

韓國女團2NE1成員SANDARA PARK今天在社群平台Instagram發文感謝高雄邀請演出跨年晚會，並展示市長陳其邁致贈的韓文小卡、伴手禮等，表示期待再次回到高雄與大家相聚。

SANDARA PARK（DARA）今天在個人Instagram以中文發文表示，在高雄跨年很特別，這是她第一次來高雄，很高興受到邀請，首次到台灣演出跨年，期待再次回到高雄與大家相聚「記得要再邀請我哦！」

她並上傳多張跨年晚會上的美照，還有陳其邁致贈的韓文小卡、高雄熊周邊小物、蜜柑站長御守及柑橘金磚等高雄專屬伴手禮的照片。

看到DARA以中文在Instagram發文，粉絲紛紛湧入留言：「中文嗎？我沒看錯吧」、「很高興Dara與我們一起跨年，真的好棒的回憶！」、「Dara下次再來台灣高雄這邊玩！」，展現台灣粉絲的熱情。

2025高雄跨年晚會首度邀請DARA演出，DARA也將台灣跨年首秀獻給高雄，當天她身穿紅黑色戰袍登場，帶來3.9億次點擊的經典神曲「I Am The Best」和「Go Away」等多首代表作，更加碼演唱中文抒情歌曲「你要的愛」，為觀眾帶來美好難忘的跨年夜。

Instagram 中文 跨年晚會 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁自豪高雄「0槍擊」被抓包 分局認錯：疏失未通報

警局造假數據？陳其邁說槍案0件 半年前街頭槍響1人中彈

獨／王金平年初三宴請各界好友避談罷免 陳其邁、許智傑也來拜年

初一拜廟不忘立院將開議 陳其邁：別刪地方建設預算

相關新聞

陳其邁發小紅包 感謝中央地方協力建設高雄

高雄市長陳其邁今天率市府團隊，與立委等人前往阿蓮、田寮等廟宇參香、發送小紅包，感謝中央地方協力建設高雄，並呼籲立法院不分...

2NE1成員DARA曬高雄小物 感謝陳其邁邀唱跨年

韓國女團2NE1成員SANDARA PARK今天在社群平台Instagram發文感謝高雄邀請演出跨年晚會，並展示市長陳其...

黃色小鴨「被宰了」! 官方證實已製成小鴨帆布包 7日限量發放

高雄去年舉辦2024冬日遊樂園，讓黃色小鴨重返高雄，吸引超過900萬人次造訪，展覽結束後，許多網友好奇黃色小鴨下落。臉書...

屏東縣府推出挺起家 今年購屋貸款成數最高85％

房價居高不下，屏東縣政府除配合中央執行住宅政策，2019年3月起與全國農業金庫合作推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠...

影／台鐵高雄車站人行道花圃滿是菸蒂 環保局：最重可罰6000元

台鐵高雄車站的廣場與天棚去年底啟用後，吸引許多旅客前來打卡朝聖。居民反映，車站周邊每逢假日就有民眾聚集抽菸、聊天，把菸蒂...

翻轉住宿式長照機構刻板印象 屏東打造有溫度的服務 

人口老化，有高照顧需求長輩，大多數提供住宿式長照機構，屏東縣長照處指出，縣內83間住宿式機構，提供5887床位，量能充足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。