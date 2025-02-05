快訊

中國「地下代孕」跨國犯罪：百名泰女遭騙強迫取卵

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

聽新聞
0:00 / 0:00

黃色小鴨「被宰了」! 官方證實已製成小鴨帆布包 7日限量發放

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
黃色小鴨展覽結束後，高雄市政府將氣膜帆布完整回收，縫製成「小鴨帆布包」。圖／高市觀光局提供
黃色小鴨展覽結束後，高雄市政府將氣膜帆布完整回收，縫製成「小鴨帆布包」。圖／高市觀光局提供

高雄去年舉辦2024冬日遊樂園，讓黃色小鴨重返高雄，吸引超過900萬人次造訪，展覽結束後，許多網友好奇黃色小鴨下落。臉書粉絲專頁「高雄點」今天發文表示「沒錯 小鴨被宰了」。觀光局證實，黃色小鴨展出後，氣模回收製成小鴨帆布包，後天下午1點鐘將在旅運中心旁廣場免費發放300個，送完為止。

「高雄點」今天中午12時許，以「沒錯 小鴨被宰了」為題發文，表示黃色小鴨在展後氣模回收，製成環保購物袋，2月7日將在旅運中心旁廣場限量發放，「黃色小鴨回來了，變身環保袋，免費發放」，當日完成活動方指定要求，就可獲得，數量有限送完為止。

高雄點的貼文瞬間引起網友熱議，不到半小時就有超過1000多個網友回應。有人說「變鴨片了」、「骨灰？啊不是，是皮灰」、「大家都能擁有小鴨的一部分」、「這也太愛環保了吧！很棒耶！」「可以挑部位嗎？我想要嘴巴顏色的部分」

由於2025冬日遊樂園目前正展出吉伊卡哇巨型氣球，網友打趣說「目前展出的吉伊卡哇、小八跟烏薩奇瑟瑟發抖」，也有人好奇發問「所以英熙在分屍的路上？」「明年吉伊卡哇也會被做成環保袋嗎？」

觀光局表示，黃色小鴨展覽結束後，將氣膜帆布完整回收，縫製成「小鴨帆布包」；此舉減少廢棄物堆置處理，更透過回收再生及重製，成功讓小鴨帆布升級為高堅固耐用的防水提袋，後天2月7日下午1點鐘將在高雄港17號碼頭靠近舞台旁邊限量發放300個，送完為止。

觀光局說，想領取小鴨帆布包的民眾，要在現場排隊，在臉書上按讚追蹤高雄熊及高雄旅遊網粉絲專頁，並在臉書上拍照打卡發布貼文，標記永續高雄，經工作人員核對後贈小鴨包。

2024冬日遊樂園在高雄愛河灣展示黃色小鴨，吸引民眾搶拍。圖／本報資料照片
2024冬日遊樂園在高雄愛河灣展示黃色小鴨，吸引民眾搶拍。圖／本報資料照片
高雄市政府證實黃色小鴨2024年展出後，氣模已被回收製成小鴨帆布包，後天下午1點鐘將在旅運中心旁廣場免費發放300個，送完為止。翻攝自高雄熊臉書
高雄市政府證實黃色小鴨2024年展出後，氣模已被回收製成小鴨帆布包，後天下午1點鐘將在旅運中心旁廣場免費發放300個，送完為止。翻攝自高雄熊臉書

觀光局 黃色小鴨

延伸閱讀

陳其邁自豪高雄「0槍擊」被抓包 分局認錯：疏失未通報

高雄高級住宅成喪屍菸彈分裝場 11人遭逮移送

影／轎車來回甩尾燒胎擾人清夢 高雄警下重手

在地人也不知道？他酸高雄沒有代表性名產 多人點名這4樣反駁

相關新聞

黃色小鴨「被宰了」! 官方證實已製成小鴨帆布包 7日限量發放

高雄去年舉辦2024冬日遊樂園，讓黃色小鴨重返高雄，吸引超過900萬人次造訪，展覽結束後，許多網友好奇黃色小鴨下落。臉書...

屏東縣府推出挺起家 今年購屋貸款成數最高85％

房價居高不下，屏東縣政府除配合中央執行住宅政策，2019年3月起與全國農業金庫合作推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠...

影／台鐵高雄車站人行道花圃滿是菸蒂 環保局：最重可罰6000元

台鐵高雄車站的廣場與天棚去年底啟用後，吸引許多旅客前來打卡朝聖。居民反映，車站周邊每逢假日就有民眾聚集抽菸、聊天，把菸蒂...

翻轉住宿式長照機構刻板印象 屏東打造有溫度的服務 

人口老化，有高照顧需求長輩，大多數提供住宿式長照機構，屏東縣長照處指出，縣內83間住宿式機構，提供5887床位，量能充足...

議員建議用捐款開辦…補助老花眼鏡 高市府審慎研議

部分縣市已補助長者配老花眼鏡，高雄市老年人口比率達19.34%，仍無補助，民代認為老花眼導致視力衰退，會影響生活作息，建...

荒廢近20年 高雄觀音山知名地標「鬼樓」1.8億拍出

匯智集團10多年前吸金20億元被檢調查獲，當時該集團在高雄大社觀音山風景區興建「匯智龍城」度假會館，因集團瓦解荒廢近20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。