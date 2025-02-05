黃色小鴨「被宰了」! 官方證實已製成小鴨帆布包 7日限量發放

高雄去年舉辦2024冬日遊樂園，讓黃色小鴨重返高雄，吸引超過900萬人次造訪，展覽結束後，許多網友好奇黃色小鴨下落。臉書粉絲專頁「高雄點」今天發文表示「沒錯 小鴨被宰了」。觀光局證實，黃色小鴨展出後，氣模回收製成小鴨帆布包，後天下午1點鐘將在旅運中心旁廣場免費發放300個，送完為止。

「高雄點」今天中午12時許，以「沒錯 小鴨被宰了」為題發文，表示黃色小鴨在展後氣模回收，製成環保購物袋，2月7日將在旅運中心旁廣場限量發放，「黃色小鴨回來了，變身環保袋，免費發放」，當日完成活動方指定要求，就可獲得，數量有限送完為止。

高雄點的貼文瞬間引起網友熱議，不到半小時就有超過1000多個網友回應。有人說「變鴨片了」、「骨灰？啊不是，是皮灰」、「大家都能擁有小鴨的一部分」、「這也太愛環保了吧！很棒耶！」「可以挑部位嗎？我想要嘴巴顏色的部分」

由於2025冬日遊樂園目前正展出吉伊卡哇巨型氣球，網友打趣說「目前展出的吉伊卡哇、小八跟烏薩奇瑟瑟發抖」，也有人好奇發問「所以英熙在分屍的路上？」「明年吉伊卡哇也會被做成環保袋嗎？」

觀光局表示，黃色小鴨展覽結束後，將氣膜帆布完整回收，縫製成「小鴨帆布包」；此舉減少廢棄物堆置處理，更透過回收再生及重製，成功讓小鴨帆布升級為高堅固耐用的防水提袋，後天2月7日下午1點鐘將在高雄港17號碼頭靠近舞台旁邊限量發放300個，送完為止。