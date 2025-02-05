屏東縣府推出挺起家 今年購屋貸款成數最高85％

房價居高不下，屏東縣政府除配合中央執行住宅政策，2019年3月起與全國農業金庫合作推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，逐年增改，城鄉處指出，購屋貸款成數最高85%，總房價不得超過1250萬元，加碼購屋裝潢和添購家電最高100萬元貸款。

屏東縣府城鄉發展處指出，「買厝住屏東，縣府挺起家」施行後，經歷過幾次市場景氣變化，如2021年間市場處於利率下降，縣府向農業金庫爭取調降房貸利率等同公務人員利率。

城鄉處指出，隨著通貨膨脹上升，2022年中央銀行4次升息，全年總升息幅度來到2.5碼（0.625%），牽動房貸利率上漲，2023年起縣府開始對房貸利息補貼，借款人固定負擔1.81%，差額部分縣府補貼，期望為正值成家立業、辛苦打拚屏東縣民減輕負擔；爭取全國農業金庫在2024年設立屏東分行，讓有意辦理屏東縣房貸優惠專案的縣民，不必再跨縣市辦理。

申請資格部分，縣府聽到民眾反映，與時俱進，城鄉處長陳志宏說，取消在屏東縣就業限制，申請年齡由20至50歲變更年齡18歲以上，放寬5年內購置房屋且屬金融機構轉貸者亦可適用本方案。另配合財政部「新青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安貸款）推出，民眾申辦時可混搭「農業版青安貸款」與「買厝住屏東，縣府挺起家」方案，以享有購屋貸款成數最高85%。

城鄉發展處指出，「買厝住屏東，縣府挺起家」在綜合考量下，2025年維持最高房貸利率補貼0.375%，若以房貸1000萬元計算，每月可省3000多元。

城鄉處指出，今年部分，補貼預算調高至1200萬元，補貼房貸利率最高0.375％，購物房價不得超過1250萬元；隨著挺起家政策調整，核貸戶數逐年增加，2024年424戶創新高，申請案件分布19個鄉鎮市，以屏東市最多占37％，其次為內埔、潮州、長治、萬丹等鄉鎮。

相關受理注意事項、條件，可洽全國農業金庫屏東分行，在屏東市自由路188號1、2樓，或縣府城鄉發展處，08-7320415分機3324。