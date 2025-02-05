台鐵高雄車站人行道花圃滿是菸蒂 環保局：最重可罰6000元

台鐵高雄車站的廣場與天棚去年底啟用後，吸引許多旅客前來打卡朝聖。居民反映，車站周邊每逢假日就有民眾聚集抽菸、聊天，把菸蒂與垃圾丟進人行道的花圃，「實在很沒公德心」。高市環保局說，亂丟菸蒂、廢棄物最高可罰6000元，將加強巡查及環境維護。

高雄火車站地下化歷經20年的施工，下沉式廣場與雲頂天棚終於在去年12月28日正式啟用，火車站與捷運、公車、YouBike串連起多元大眾運輸系統，讓旅客提供更多轉成選擇，站體與周邊的大型綠美化景觀、寬敞的公共空間，更吸引許多民眾到此拍照。

住在長明街的女子說，去年底高雄車站的廣場啟用後，周邊的綠美化讓城市的景觀變得更優美，近期每到假日就有許多旅客聚集在站東路與長明街口的人行道，有些旅客會在此群聚聊天，把抽完的菸蒂、喝完的飲料瓶罐等垃圾丟在人行道花圃，導致花圃只能遠觀，「近看的話都是菸蒂與垃圾」。

記者今天上午前往站東路與長明街口的人行道觀察，未發現有民眾聚集抽菸，但站東路人行道上花圃內，可以看到許多菸蒂，雲頂天棚底下的花圃除了菸蒂，甚至有保麗龍碗及衛生紙團。一名出站的旅客搖頭嘆說，高雄火車站周邊人行道的花圃內暗藏菸蒂與垃圾，讓人感覺環境髒亂，環保局應加強稽查取締。

市議員張博洋說，高雄火車站是高雄市的門面之一，新車站啟用後吸引人潮是好事，但呼籲民眾若要來此聚會，要有公德心，不要亂丟垃圾、造成髒亂，造成周邊居民困擾。

高市環保局表示，有關高雄火車站及周邊環境維護，環保局每天都派人進行周邊道路清潔維護，站體環境部分由台鐵或施工單位負責維護。環保局會加強周邊道路維護及環境巡查，若發現亂丟菸蒂、廢棄物之行為人，將依違反廢棄物清理法27條的規定，裁處1200元至6000元罰鍰。