翻轉住宿式長照機構刻板印象 屏東打造有溫度的服務 

人口老化，有高照顧需求長輩，大多數提供住宿式長照機構，屏東縣長照處指出，縣內83間住宿式機構，提供5887床位，量能充足，透過不定期稽查與與評鑑機制為民眾把關，讓長期照顧有溫度的專業服務。

長照處長陳桂敏說，翻轉民眾對住宿式長照機構刻板印象，縣內機構不斷精進軟硬體設備，配有護理師、社工、照服員等專業人員24小時輪班照顧，聘有外籍看護工加入長照人力，長輩在機構內有規律作息且餐食營養均衡，透過復能訓練強化肌力，協助長輩逐步恢復生活自主能力。

「我們是超越血緣關係的家人！」孝愛仁愛之家主任王淑君說，機構成立53年，不斷規畫創新活動，鼓勵長輩參與機構內合唱團、打擊樂團、戲劇表演及繪畫班，激發長輩潛能，透過劇作演出或國內外繪畫策展，讓長輩有「被需要、被肯定」的感受，鼓勵長者透過團體日常復健復能，提升生活自主能力。

73歲朱姓婦人脊椎與髖關節開刀後便失去行動能力，也因患有巴金森氏症生活無法自理，入住機構前情緒低落封閉，對生活失去動力；在機構復健師不斷鼓勵下，朱姓婦人設定復健目標，透過復能漸恢復生活自理與行動能力，加入機構繪畫班繪出人生色彩，作品被輪流在藝廊中展出，機構工作人員讚她是「100分的學生」，她表示，機構內讓她找到家的歸屬感。

「不僅是照顧者，更是協助圓夢夥伴！」從事長照近30年，宜安宜家老人長期照顧中心主任陳冠甫說，了解長輩需求，才能一步步陪伴長輩完成夢想。

81歲陳姓婦人起初入住機構時裝鼻胃管、尿管與呼吸器，完全臥床的她無生活自主能力，因為無法吞嚥只能每餐灌食牛奶，但因「想吃雞腿」這個念頭，陳奶奶在機構人員鼓勵與協助下，6個月內透過咀吞訓練，移除鼻胃管與呼吸器恢復自主進食，現在可以嘗試下床站立，期待可以恢復行走能力。

長照處表示，輔導縣內機構參與住宿機構照顧品質獎勵計畫，全面提升縣內機構照顧品質及加強人員專業知能，搭配各機構不定期舉辦多元特色活動，邀請家屬參與，具人情味的專業照顧服務下，讓長輩有如待在家一樣的歸屬感。

長照處指出，針對「113年度住宿式服務機構使用者補助方案」，補助申請時間原訂至今年3月1日截止，適逢2月28日國定假日周末，補助申請期限順延至3月3日止，請至屏東縣政府便民服務整合申辦平台/長期照護處/113年住宿式機構使用者補助方案下載，網址為 https://onestop.pthg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=761，或撥打1966長照專線洽詢。