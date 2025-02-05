議員建議用捐款開辦…補助老花眼鏡 高市府審慎研議

部分縣市已補助長者配老花眼鏡，高雄市老年人口比率達19.34%，仍無補助，民代認為老花眼導致視力衰退，會影響生活作息，建議社會局媒合公益團體、運用捐款補助，社會局指補助配老花眼鏡非法定社福項目，市府需審慎研議。

社會局說明，依中央考核規定，新增非法定社福項目將扣分或扣減補助款，市府考量財政，目前僅針對經濟弱勢長輩提供生活津貼、敬老卡優惠、重陽節敬老禮金，並補助老人健保費自付額，長者可運用相關費用配鏡。

衛福部統計，台灣40歲以上民眾過半數開始有老花眼，初期度數約100度至150度，至60歲度數約300度。高雄領有身心障礙證明，評估有視覺障礙的長輩能申請視覺輔具補助，低收入戶最高補助6千元、中低收入戶補助4千5百元，一般戶補助3千元，補助對象未普及一般長者。

市議員張博洋認為，許多長者因眼睛老花影響生活作息，全台有10個縣市補助65歲以上長者至指定的眼鏡行免費配老花眼鏡，建議市府也針對設籍高市55歲以上原住民、身心障礙者及65歲以上長者提供補助。

經查，目前宜蘭縣政府利用善心捐款，與民間單位合作免費配老花眼鏡活動，去年3月起，65歲以上長輩或55歲以上原住民，遠、近視及散光在規定度數內，即可到合作的眼鏡行免費配鏡，終身一次為限。

台中今年初獲大樂透得主回饋800萬元，也開辦敬老眼鏡補助，供經濟弱勢或身障市民申請配鏡，約800人受惠。