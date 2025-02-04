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馬祖迎4個月藍調時光 上島賞梅花鹿、圓夢許願沙灘

中央社／ 連江縣4日電

大坵島梅花鹿結束發情期，連江縣政府預計於3月中旬起啟航賞鹿航班，並推出「藍調時光」系列活動，更宣布全新吉祥物「鷗霸」與「鹿霸」，迎接即將到來的觀光旺季。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，觀光署台灣百大亮點中，北竿大坵島、馬祖地質公園、莒光坤坵沙灘位於連江縣，故自3月1日起，推出為期4個月「藍調時光」系列活動，完成指定任務，即可獲得「鷗霸」與「鹿霸」相關周邊商品。

交旅局表示，莒光坤坵沙灘曾因島上駐軍於沙灘上寫字凸顯肉類不足問題而廣為人知，故被當地民眾取名為「許願沙灘」；而坤坵許願沙灘圓夢活動，則是邀請民眾在沙灘上依每月主題寫下夢想後，至活動官方網站報名，就有機會得到新台幣10000元圓夢獎金。

連江縣政府今年推出全新吉祥物「鷗霸」，則會出現在北竿大坵島、莒光坤坵沙灘與南竿秋桂山海灘景觀區，民眾與鷗霸合照，並完成指定任務後，即可獲得限量紀念商品；配合大坵賞鹿航班開航，4月起加碼跳島活動，購買此航班船票，就能得到刮刮卡，刮中即得限量鹿角髮箍。

交旅局透過新聞稿指出，盼透過「藍調時光」主題，以及多元豐富活動，帶領遊客跳島體驗馬祖「療癒」新玩法，加上今年還有2年一度的馬祖國際藝術島等活動，建議民眾可盡早規畫馬祖觀光行程。

沙灘 航班 馬祖

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