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荒廢近20年 高雄觀音山知名地標「鬼樓」1.8億拍出

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
位於觀音山風景區的匯智龍城度假會館，今天以1.8億元拍出。行政執行署提供
位於觀音山風景區的匯智龍城度假會館，今天以1.8億元拍出。行政執行署提供

匯智集團10多年前吸金20億元被檢調查獲，當時該集團在高雄大社觀音山風景區興建「匯智龍城」度假會館，因集團瓦解荒廢近20年，欠稅超過600萬，多次法拍都流標，行政執行署高雄分署今下午再度拍賣，成功以1.8億元拍出，買家為從事不動產開發的公司法人，已引起房產圈討論。

滙智集團多年前涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，當時該集團宣稱在全台興建多處人文會館，但僅高雄觀音山風景區的會館接近完工，還未開發使用，就碰到集團涉嫌吸金瓦解，會館也因此荒廢近20年。

該會館位於大社區觀音山段翠屏路旁，為地上12層建物，地坪1720坪、建坪2469坪，主體結構完整，但因多年荒廢，玻璃、門窗已破損，多年來矗立觀音山，是當地知名的地標「鬼樓」。

因荒廢多年，積欠高雄稅捐處房屋稅、地價稅逾650萬元，被查封後移送行政執行署執行，該會館曾於2年前以4.3億元拍賣，但因價格過高乏人問津，後多次拍賣均流標。

今下午行政執行署高雄分署再度拍賣，最後成功以1億8048萬元順利落槌，得標者為一家從事不動產開發的公司法人，以略高於底價1億7880萬元的價格入手，但未說明未來用途。

高雄分署說，該會館除欠稅外，另有設定抵押權，拍賣所得扣除稅款後，將依債權人順序分配償還。

吸金 成功 觀音

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