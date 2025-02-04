高雄邁入超高齡社會「無補助老花眼鏡」 長輩盼增福利

台灣40歲以上民眾半數患有老花眼，60歲時度數最深約至300度，目前全台許多縣市已提供老年者「老花眼鏡補助」，長輩至指定眼鏡行能免費配置眼鏡；而老年人口比例達19.34%的高雄市仍未有補助，民代建議應媒合公益團體、運用捐款，補助全市55歲以上原住民、55歲以上身障者、65 歲以上長者購買老花眼鏡。

人體眼睛水晶體隨著年齡退化、喪失彈性，導致看近物時，光線無法準確聚焦在視網膜，多數民眾40至45歲開始出現老花眼，度數約在100至150度，之後每3至5年須換度數較深眼鏡，60歲度數約在300度；根據衛福部統計，台灣40歲以上民眾過半數都開始有老花眼，且老花眼鏡屬醫療器材，需經過專業驗光而訂製。

高雄目前僅提供領有身心障礙證明且經評估為視覺障礙者的長輩，能申請「視覺輔具」補助購買特製眼鏡，能改善眼睛屈光、斜視、放大、遠用近用、眩光等狀況，低收入戶者最高補助6000元、中低收入戶4500元，一般戶3000元；尚未提供全市一般長者敬老老花眼鏡補助。

高雄市議員張博洋認為，許多長者因老花眼導致視力衰退，影響生活作息，社會局應針對設籍本市55歲以上原住民、55歲以上身心障礙者、65歲以上長者補助老花眼鏡。目前全台已有10個縣市提供65歲以上長者配置老花眼鏡，多數為民眾主動向縣市府合作的眼鏡行詢問，即可獲得眼鏡，但一定時間內不可重覆申請。

宜蘭縣府就與民間單位合作，媒合善心捐款推出免費配老花眼鏡，去年3月起，65歲以上長輩或55歲以上原住民到指定眼鏡行，近視800度、遠視600度、散光200度以內都是免費，終身一次為限，並提供社區巡迴配鏡服務。台中今年初也因大樂透得主回饋地方800萬，社會局開辦「敬老眼鏡補助暨視力檢查服務」，提供經濟弱勢或身障市民申請眼鏡，預計有800位長者受惠。