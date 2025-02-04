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屏東7座漁港變身夢幻光區 情人節枋寮漁港將辦演唱會

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「曖曖在海邊」情人節演唱會，2月14日晚間6時於枋寮漁港開唱。圖／縣府提供
「曖曖在海邊」情人節演唱會，2月14日晚間6時於枋寮漁港開唱。圖／縣府提供

屏東縣政府舉辦「曖曖在海邊」活動，將屏東7座漁港夢幻變身，透過各種藝術燈組與燈光，打造屏東獨有的海岸美景，讓遊客驚豔，年節期間吸引許多遊客拍照打卡。迎接西洋情人節，縣府將於2月14日晚間6時於枋寮漁港臨海廣場舉辦演唱會

「曖曖在海邊」活動從1月24日至2月16日舉辦，將屏東縣7個漁港，包括林邊水利村、枋寮、枋山楓港，恆春半島的後灣、紅柴坑、山海，及琉球新漁港，打造成燈光藝術區域，過年期間吸引許多遊客，並驚豔「超好拍」，連在地居民表示希望能把燈飾留在原地，帶動漁港觀光。

縣府也在2月14日情人節當天，在枋漁寮港舉辦演唱會，邀請知名歌手吳克群、金曲歌后孫淑媚，及團體GX、陳華、王ADEN、吳思賢等藝人演出，帶來多首浪漫滿點的歌曲，祝大家情人節快樂。

文化處表示，從1月24日至2月13日舉辦拍照打卡上傳臉書抽獎活動，將於14日演唱會現場抽出7組幸運兒獲得珍愛對戒。14日當天下午4點現場也會發放戒指抽獎券2000張，晚上8點舉辦抽獎活動，幸運情侶可獲得2萬元的對戒。

當天現場還將發送99份「幸福久久」炸魚薯條讓觀眾免費品嚐。文化處邀請大家一起到枋寮漁港度過情人節，感受漁港風情，享受音樂並一同製造浪漫，留下美好回憶。

屏縣「曖曖在海邊」活動，枋寮漁港營造超夢幻氛圍。圖／縣府提供
屏縣「曖曖在海邊」活動，枋寮漁港營造超夢幻氛圍。圖／縣府提供
屏縣「曖曖在海邊」活動，紅柴坑漁港的一生一世燈飾。圖／縣府提供
屏縣「曖曖在海邊」活動，紅柴坑漁港的一生一世燈飾。圖／縣府提供
屏縣「曖曖在海邊」活動，林邊漁港的粉紅泡泡。圖／縣府提供
屏縣「曖曖在海邊」活動，林邊漁港的粉紅泡泡。圖／縣府提供

屏東縣政府 情人節 演唱會

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