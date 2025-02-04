綠鬣蜥移除訓練屏東完訓300人 2月開3場預估募近千名獵人
綠鬣蜥氾濫，屏東移除數量連年居全台之冠。屏東縣農業處開設移除綠鬣蜥教育訓練課程，完訓305人，因報名踴躍，屏東縣府2月再加開3場次，分別潮州1場、屏東2場，2月5日下午5點開放報名。
農業處指出，因報名踴躍，2月加開3場次教育訓練，分別是2月12日、18日及26日，潮州1場及屏東2場，2月5日下午5點在屏東縣政府農業處官網開放線上報名，潮州100名、屏東二場各為400名及150名，加上先前完訓305人，預估募集955人獵人。 農業處表示，屏東縣2024年底首批完訓民眾已核發許可，1月東港及恆春兩場受訓民眾也將陸續核發，林業及自然保育署移除上傳資料APP預計3月上旬上線，屆時已核發許可民眾將正式投入移除工作。
農業處長鄭永裕說，林保署完成移除回報APP建置前，這段過度期間若民眾有移除入侵農田或住宅綠鬣蜥也不用擔心，縣府在屏東縣動物之家設置暫時兌換點，持續提供農產品供民眾兌換，兌換時間為周一至周五上午8點至下午17點。
農業處表示，所有完成訓練民眾都要依循林保署公布的「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則執行移除。2025年後續課程報名訊息請鎖定屏東縣政府及農業處網頁最新消息，凡年滿18歲以上設籍屏東縣民眾可備妥身分證至線上報名。
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