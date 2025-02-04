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高雄愛河階梯護岸完工曝光！全新親水池打造遊憩亮點

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市府將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，融入壽山景觀元素與在地中都窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的水岸遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
高雄市府將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，融入壽山景觀元素與在地中都窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的水岸遊憩空間。圖／高雄市水利局提供

高雄市首座愛河階梯護岸工程正式完工！高雄市府去年編列1800萬元將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，以提升防洪安全為核心，融入壽山景觀元素與在地窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的親水遊憩空間，提供市民遊憩，預計會成為愛河水岸新亮點。

高雄愛河護岸過去常有老舊破損處，高市府去年向中央爭取經費，辦理愛河護岸應急改善工程，選定九如橋下游左岸為示範段，總經費約1800萬元；水利局表示，護岸工程的設計靈感取自壽山稜線，護岸採用階梯式結構，展現壽山稜線的律動感，融入獼猴造型壓條與中都窯場煙囪意象，展現地方文化底蘊。

水利局表示，陸域設計上，串聯南北廣場與河濱步道，以環抱老樹形式為設計理念，象徵人、河道及老樹生活緊密連結的關係，座椅選用原石座椅降低維護與修繕成本，同時提升空間的美感與舒適性。此外，整體設施全面採用LED節能燈泡，並配合天色控制開關燈時間保護生態環境及周遭生物作息。

水利局表示，愛河階梯護岸工程以「自然共融」為設計理念，將壽山地貌、愛河水景與地方文化巧妙結合，打造一處既安全又具親水空間，其中不僅包含特色步道、地景廣場、既有老樹保留、地方文化歷史結合與環保永續設計，更提供市民親水遊憩空間，成為愛河水岸的新亮點。

高雄市府將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，融入壽山景觀元素與在地中都窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的水岸遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
高雄市府將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，融入壽山景觀元素與在地中都窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的水岸遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
高雄市府將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，融入壽山景觀元素與在地中都窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的水岸遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
高雄市府將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，融入壽山景觀元素與在地中都窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的水岸遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
高雄市府將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，融入壽山景觀元素與在地中都窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的水岸遊憩空間。圖／高雄市水利局提供
高雄市府將九如橋愛河下游左岸做護岸改善工程，融入壽山景觀元素與在地中都窯場煙囪文化，打造自然景觀與城市共融的水岸遊憩空間。圖／高雄市水利局提供

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