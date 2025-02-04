枋寮漁港辦情人節演唱會 屏縣加碼抽對戒

迎接西洋情人節到來，屏東縣政府14日在於枋寮漁港舉辦演唱會，邀請吳克群等知名歌手齊聚開唱，現場還會抽出價值新台幣2萬元的精品對戒。

縣府今天新聞稿表示，「曖曖在海邊」情人節品牌活動從1月24日至2月16日，將林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，以及琉球新漁港，透過各種藝術燈組與夜間光環境，打造屏東獨有海岸美景，讓遊客驚豔超好拍，連在地居民也在官網臉書留言希望能把燈飾留在原地，帶動漁港觀光。

除漁港美麗燈景，縣府於14日情人節當天在枋寮漁港邀集多名知名歌手演出，超強卡司包括創作天王吳克群、鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體GX、當紅新生代串流小天后陳華、全製作唱跳歌手王ADEN、金曲歌后孫淑媚，及全方位發展唱跳男神小樂吳思賢等藝人輪番上陣，帶來多首浪漫滿點歌曲。

文化處表示，從1月24日至2月13日期間推出拍照打卡上傳臉書（facebook）抽獎活動，不少網友參與熱烈，將於14日演唱會現場抽出7組幸運兒獲得珍愛對戒。

另外，加碼14日情人節下午4時現場發放戒指抽獎券2000張，並於晚間8時舉辦抽獎活動，讓最幸運的1組觀眾可帶回價值2萬元浪漫對戒。當天現場還將發送99份「幸福久久」炸魚薯條讓觀眾免費品嚐。縣府邀請民眾一起到枋寮漁港過情人節，感受漁港風情，享受音樂並一同製造浪漫。