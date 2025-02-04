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恆春牛杙仔蘿蔔產期延後 民眾狂拔成「蘿蔔大富翁」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春半島特有牛杙仔蘿蔔，受到去年颱風影響，牛杙仔蘿蔔產期延後，想嘗鮮民眾可試試。圖／墾管處提供
恆春半島特有牛杙仔蘿蔔，受到去年颱風影響，牛杙仔蘿蔔產期延後，想嘗鮮民眾可試試。圖／墾管處提供

「怎麼有這麼小的蘿蔔？」恆春半島特有牛杙（發音ㄧˋ）仔蘿蔔，產量不多，加上營養好吃，很受到歡迎，除了作菜，當地人也喜歡以鹽水醃製或曬成蘿蔔乾。受到去年颱風影響，牛杙仔蘿蔔產期延後，現在仍有產量，想嘗鮮民眾可試試。

杙是小木樁的意思，牛杙仔是台語中綁牛的木樁，因恆春半島的蘿蔔長得小小短短的，因此被稱作牛杙仔蘿蔔，盛產於農曆11月到農曆過年，因產量不多，加上營養好吃，每年一上市常很快就被一搶而空。

牛杙仔蘿蔔多種植在恆春半島西台地，此處因紅土地質較貧瘠，加上冬天雨水少，蘿蔔長不大，為了對抗惡劣環境，會把所有的養分和水分送到地下莖來確保生命，因此蘿蔔肉質特別細緻，爽脆甘甜、風味濃郁，成為獨一無二的牛杙仔蘿蔔。

去年受颱風影響，農民比較晚栽種，往年11月就能採收，去年延到12月才開始收成，產期延後，加上今年過年較早，現在仍有產量。民眾吳儷嬅過年期間帶著小孩前往拔蘿蔔，拔了滿滿好幾筐，笑著說「都變成蘿蔔大富翁了」。

她說，由於產期延後，今年成覺過年後產量還比過年前多。牛杙仔蘿蔔皮較薄，吃起來比較脆，味道清甜，尤其現拔的更是美味。料理方法可以煮湯、紅燒、滷肉，恆春人也喜歡將其曬成蘿蔔乾或醃蘿蔔，鮮美滋味讓人回味再三，是恆春最具特色的鄉土味。。

墾丁國家公園管理處也推出三代同遊拔蘿蔔嘗農家餐活動，邀民眾品嘗特有的恆春蘿蔔。無論是長者或是兒童，只要學到小技巧，就能輕鬆拔起泥土下的美味食材，體會農夫的辛勞與收成的喜悅。

恆春半島特有牛杙仔蘿蔔，受到去年颱風影響，牛杙仔蘿蔔產期延後，想嘗鮮民眾可試試。圖／墾管處提供
恆春半島特有牛杙仔蘿蔔，受到去年颱風影響，牛杙仔蘿蔔產期延後，想嘗鮮民眾可試試。圖／墾管處提供
恆春半島特有牛杙仔蘿蔔，受到去年颱風影響產期延後，民眾拔了滿滿好幾筐成了「蘿蔔大富翁」。圖／吳儷嬅提供
恆春半島特有牛杙仔蘿蔔，受到去年颱風影響產期延後，民眾拔了滿滿好幾筐成了「蘿蔔大富翁」。圖／吳儷嬅提供

恆春 料理 農曆過年 颱風 食材

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