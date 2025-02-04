台金春節聯合候補櫃檯落幕 3天單向輸運2.5萬人

金門航空站「114年春節聯合候補櫃檯」昨日圓滿落幕，為期3天的春節收假疏運任務順利完成，雖然還是有不少沒訂到票的民眾過年到機場候位，但在金門航空站、金門縣政府協助下，成功調度航班與候補機制，總計3天單向疏運2.5萬人順利返回台灣。

金門航空站主任洪念慈表示，今年春節假期較長，自1月30日（初二）起至2月4日，金門往台灣各地的單向疏運人次約2萬5000人。自2月1日至4日，「聯合候補櫃檯」共2075人登記候補，最終成功補上652人，其中以台北航線最多有519人，其餘航點依序為台中71人、高雄48人、台南11人及嘉義3人。

由於春節期間旅客眾多，除原定班機與加班機外，航空站也加開5架次金門往台北臨時加班機，其中包含 1架ATR機型升級為A321，大幅提升載運量，確保候補旅客能順利返台。

據了解，為了讓返鄉旅客有更好的候補體驗，金門縣政府觀光處在候補櫃檯現場提供礦泉水、糖果及優先座位區，讓老弱婦孺等族群能夠舒適候機。此外，航警、地勤及航空站工作人員每日清晨6時30分即投入服務，直到最後一班航班完成後才離開，展現高度專業與敬業精神。

洪念慈指出，今年春節期間 天氣良好，航班運作順暢，確保疏運作業順利進行，讓所有候補旅客都能順利返工、返學。